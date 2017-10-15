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15 октября, источник: Tengrinews

Сооронбай Жээнбеков ответил на вопрос о Назарбаеве

Новый президент Республики Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что продолжит выстраивать отношения с Республикой Казахстан исключительно на принципах уважения.

Источник: Tengrinews

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о дипломатических сложностях, возникших между странами, сообщает корреспондент Tengrinews.kz с брифинга победителя президентской гонки.

«Каждое государство — это суверенное государство. И они друг к другу должны относиться уважительно, и тогда все вопросы будут сами собой решаться. Мы в таком русле работаем, мы ко всем относимся с уважением. Особенно к нашим соседям, и мы будем это продолжать в таком же духе», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Отвечая на вопрос корреспондента Tengrinews.kz об отношении к лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву, Сооронбай Жээнбеков заверил, что продолжит уважительные взаимоотношения.

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«Это Президент соседнего нашего братского государства. Мы с уважением относимся ко всем государствам и президентам всех государств с которыми мы сотрудничаем, и мы будем это продолжать», — заявил Жээнбеков.

Выступая с победной речью, пятый президент Кыргызстана поблагодарил своих сторонников и всех причастных к его победе.

«Я благодарен всем, кто поддерживал меня. Особенно нашей команде, которая работала и днем и ночью не жалея сил. Они смогли сделать невозможное за короткое время. Я им очень благодарен, я благодарен всем, кто помогал провести эти выборы. Особенно местным и международным наблюдателям, центральной избирательной комиссии и участковым комиссиям, которые смогли провести эти выборы на очень высоком уровне. Я благодарен и моим оппонентам. Оппонентам, которые на этих выборах тоже работали в очень жесткой конкурентной борьбе и показали себя достойно. Я хочу поблагодарить и вас, уважаемые журналисты за проделанную работу. Это вы смогли сделать выборы прозрачными и чистыми — показывали все, что у вас есть во время выборов. Я благодарен нашему народу, что они поддержали меня. И, у меня после результатов выборов, у меня такая ответственность большая, и эта ответственность… Я чувствую эту ответственность перед народом, перед государством. Я это чувствую. И я сделаю все возможное чтобы оправдать доверие нашего народа. И главная моя задача: за последние шесть лет мы достигли очень многого — мы получили развитие во всех отраслях нашей жизнедеятельности, и моя главная задача — сохранить все, что достигнуто, укрепить, закончить что началось, и впереди нас ждут многие этапы реформ и закончить эти реформы. Большое всем спасибо, я благодарен вам всем», — заключил Сооронбай Жээнбеков.

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