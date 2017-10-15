Токаев прокомментировал выборы нового президента Кыргызстана

Согласно последним данным ЦИК Кыргызстана, выдвиженец от Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков победил на выборах с результатом 54,75 процента.
«Президентом дружественного Кыргызстана избран опытный политик С. Жээнбеков, понимающий важность всестороннего сотрудничества с Казахстаном», — написал Токаев в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр КР Омурбек Бабанов занял второе место с результатом 33,8 процента. Замыкает тройку глава партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров — 6,47 процента голосов. Данные ЦИК КР: Сооронбай Жээнбеков 916 081 — 54,75 процента Омурбек Бабанов 565 515 — 33,8 процента Адахан Мадумаров 108 200 — 6,47 процента Темир Сариев 42 959 — 2,57 процента Талатбек Масадыков 10 592 — 0,63 процента Улукбек Кочкоров 8 371 — 0,5 процента Азимбек Бекназаров 2 730 — 0,16 процента Арстанбек Абдылдаев 1 988 — 0,12 процента Арсланбек Малиев 1 588 — 0,09 процента Эрнис Зарлыков 1 529 — 0,09 процента Токтайым Уметалиева 1 430 — 0,09 процента Против всех 12 135 — 0,73 процента.