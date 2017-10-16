Информация о долге — только через госуслуги

Источник: Известия

Данные о судебных задолженностях россиян защитят. Сейчас на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) можно посмотреть информацию об исполнительных производствах в отношении любого гражданина.

Минкомсвязи ведет переговоры с ФССП о предоставлении таких данных только гражданам, которые авторизуются через портал госуслуг.

Они смогут увидеть информацию только о себе. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к правительству РФ.

Данные об исполнительном делопроизводстве в отношении любого гражданина сегодня находятся в открытом доступе на сайте ФССП.

Чтобы узнать о задолженности человека, нужно ввести его ФИО и дату рождения. В Минкомсвязи информацию о переговорах с ФССП не подтвердили, но и не опровергли.

— Судебную задолженность россияне могут проверить как на сайте ФССП, так и на едином портале госуслуг, — рассказали в пресс-службе министерства. — На сайте ФССП это открытые данные, на gosuslugi.ru проверить задолженность можно только после авторизации через ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации, используется для доступа к порталу госуслуг. — «Известия»).

В Минкомсвязи сообщили, что на заседании подкомиссии по электронным госуслугам правительственной комиссии по ИТ 7 сентября 2017 года обсуждался вопрос об интеграции ключевых федеральных информационных ресурсов с ЕСИА.

— Такие информационные сервисы есть у Госавтоинспекции МВД России, Минобрнауки и других, — отметили в пресс-службе. — Принято решение проработать вопрос единого доступа к сведениям из информационных систем на сайтах ведомств через ЕСИА.

Кроме защиты данных граждан, Минкомсвязи также стремится выполнить указ президента России от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Согласно этому документу, к 2018 году получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме должны не менее 70% россиян. По итогам 2017 года этот показатель должен составлять не менее 60%.

Директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин считает правильным предложение Минкомсвязи предоставлять информацию об исполнительном производстве только при авторизации через ЕСИА. Это мотивирует людей получать все услуги в электронном виде.

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— Главное, чтобы такая авторизация не ограничивала получение данных о добросовестности юридических и физических лиц, возможных контрагентов и компаньонов, — отметил Арсений Щельцин. — Кроме того, важно, чтобы доступ к этой информации не потеряли и иностранные компании.

Президент Фонда информационной демократии Илья Массух уверен, что защита персональных данных граждан всегда актуальна.

— Раньше считалось, что если человек — неплательщик, значит, он виноват и информацию о нем можно разместить в открытом доступе. Но это не так, — уверен Илья Массух. — Данные о штрафах, налоговых проблемах нужно предоставлять после авторизации. Тогда можно будет узнать, кто запросил информацию о конкретном гражданине.

По данным Минкомсвязи, на конец августа 2017 года в ЕСИА были зарегистрированы 55,5 млн россиян.