В США рассказали о тратах Трампа на адвокатов из-за «российского дела»

Источник: AP 2017

Согласно этой информации, почти треть этой суммы — около 238 тысяч долларов были направлены на счета нью-йоркского адвоката Алана Футерфаса, представляющего интересы сына главы государства — Дональда Трампа-младшего в ходе разбирательства по РФ. Еще 30 тысяч долларов были перечислены компании Willaims & Jensen, которая также занимается делами Дональда Трампа-младшего.

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С каждым кварталом расходы штаба Трампа и его сторонников на юристов все увеличиваются. С января по март они составили 249 тысяч долларов, а с апреля по июнь — почти 678 тысяч долларов.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».