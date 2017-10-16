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04:23 (мск), источник: РБК

Курды в Киркуке вступили в бой с наступающей иракской армией

Спустя три часа после начала операции иракской армии в провинции Киркук военные вступили в бой с курдскими отрядами пешмерга. В Багдаде утверждают, что наступление проходит успешно.

Источник: AP 2017
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Как сообщает иракский телеканал Al Sumariya со ссылкой на источники в провинции Киркук, вошедшая туда армия встретила сопротивление курдских отрядов пешмерга к югу от столицы района. Указывается, что сразу в нескольких районах возникают периодические перестрелки между сотрудниками иракских сил безопасности и курдскими бойцами.

Ранее курдское правительство призывало отряды пешмерга не вступать в бой первыми и открывать огонь лишь в случае нападения. При этом курдский губернатор Киркука уже обратился к местному населению и предложил каждому, у кого есть оружие, встать на защиту города, сообщает телеканал Al Jazeera.

Операция иракской армии началась около полуночи. Изначально утверждалось, что ее целью является установление контроля иракской армии над нефтяными месторождениями и авиабазой в окрестностях Киркука. Затем появилось заявление премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, который сначала сказал, что операция проводится в сотрудничестве с пешмерга, а затем подчеркнул, что ее целью является защита мирного населения. При этом иракское телевидение заявило, что в ходе наступления армии удалось занять большую территорию.

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Накануне курды отклонили требование Багдада очистить окрестности Киркука. В дополнение к этому в провинцию были дополнительно переброшены 6 тысяч бойцов пешмерга (курдских вооруженных формирований).

Вечером 15 октября в Ираке прокомментировали сообщение о привлечении в Киркук бойцов Рабочей партии Курдистана и назвали это объявлением войны. Курды опровергли эти данные.

Провинцию Киркук с 2014 года контролируют отряды пешмерга, хотя этот регион не входит в Иракский Курдистан. После референдума о независимости последнего в Багдаде призвали курдов установить совместную администрацию в спорных районах и признать высший авторитет центрального правительства.

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