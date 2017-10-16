Дальневосточный гектар может превратиться в десять

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 октября, AmurMedia.

Размер земельных участков, передаваемых в безвозмездное пользование на Дальнем Востоке, могут увеличить с одного гектара до десяти. Группа депутатов комитета по региональной политике во главе с его зампредом Иваном Абрамовым в понедельник внесет законопроект, расширяющий площадь предлагаемой россиянам земли на Дальнем Востоке с 1 до 10 га в случае, если цель получения земли — агропроекты. Об этом «Известиям» рассказал глава инициативной группы. Председатель профильного комитета Госдумы Николай Харитонов поддержал инициативу. По оценкам депутатов, спрос на такие площади есть, как и возможности развития сельского хозяйства в регионе, например, по выращиванию крайне востребованных на азиатских рынках сои, риса и овощей. Одного гектара для агропроектов мало, а 10 уже достаточно, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на газету «Известия».

Размер земельных участков, которые выдают в безвозмездное пользование в рамках программы «Дальневосточный гектар», может вырасти в десять раз. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Иван Абрамов рассказал «Известиям», что по его инициативе подготовлены поправки в федеральный закон, согласно которым граждане смогут получить для ведения сельского хозяйства на Дальнем Востоке участок площадью 10 га. При этом необязательно, чтобы собственником стало одно лицо — может быть и группа.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту (оба документа имеются в распоряжении «Известий»), за счет этого планируется простимулировать развитие предпринимательства в регионе.

Председатель профильного комитета Госдумы Николай Харитонов поддержал инициативу. Он уточнил, что дальневосточную землю надо классифицировать и выдавать участки в зависимости от целей.

Иван Абрамов сообщил, что подготовленные поправки стали ответом на множество писем граждан, которые жаловались на то, что 1 га не хватает для агропроектов.

Минсельхоз и Минвостокразвития не смогли предоставить «Известиям» оперативный комментарий о своей позиции по этой инициативе.

Вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Ольга Башмачникова заметила, что, согласно опросам, порядка 20% жителей крупных городов готовы перебраться в сельскую местность, в том числе и на Дальний Восток.

По мнению Ивана Абрамова, превратив «дальневосточный гектар» в 10, можно решить и проблему заселения Дальнего Востока, и укрепить продовольственную безопасность.

Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов тоже считает, что в регионе большой потенциал у фермерских кооперативов, ориентированных на экспорт.

Впрочем, он отметил, что даже на 10 га организовать товарное сельхозпредприятие при отсутствии сопутствующей инфраструктуры очень затратно.

В инициативную группу также входят депутаты Владимир Сысоев и Андрей Андрейченко. Ранее с аналогичным предложением выступили власти Магаданской области. В частности, идею давать под агропроекты не один, а 10 га высказал губернатор региона Владимир Печеный.