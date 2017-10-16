Трутнев рассказал, какие перспективы у Кореи на Дальнем Востоке

В ходе встречи обсудили опросы интенсификации выхода корейских компаний на российский Дальний Восток.

Трутнев отметил активное развитие отношений двух стран и сообщил, что за последние полгода товарооборот между Россией и Кореей вырос на 30%, что составило 3,7 млрд долларов США. Корея стала второй среди стран, инвестирующих в российский Дальний Восток. По словам полпреда, немалую роль в улучшении показателя сыграл растущий интерес корейских инвесторов к новым условиям ведения бизнеса на Дальнем Востоке.

«На сегодняшний день в рамках территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток с участием корейских компаний реализуется 9 инвестиционных проектов на сумму 294 миллионов долларов в различных отраслях — туризм и гостиничный бизнес, рыбопереработка, логистика», — отметил полпред в ДФО.

Сон Ен Гиль выразил благодарность за всестороннее содействие со стороны правительства РФ и сказал, что будет всячески содействовать переводу российско-корейского диалога в практическую плоскость. Он также сообщил, что в настоящее время в России работает 600 корейских компаний, но, учитывая активные меры поддержки российской стороны, их число будет стабильно расти, и корейская сторона ожидает увеличения их числа до 1000 компаний в среднесрочной перспективе.

Трутнев дал поручение Агентству ДВ по привлечению инвестиций и поддержке экспорта в ближайшее время представить готовый пакет предложений для интенсификации инвестиционного взаимодействия двух стран.

Полпред президента РФ отметил, что развитию сотрудничества России и Кореи, в том числе, способствует активное участие корейских компаний в «Дне корейского инвестора», который впервые прошел 28 июня 2017 года в Хабаровске. В связи с этим, вице-премьер выступил с инициативой о проведении следующего «Дня корейского инвестора» в первой половине 2018 года.