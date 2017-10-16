Корбут и Фролов помогут Буркову выбрать мэра Омска

«Мы встречались с председателем городского совета Владимиром Корбутом и с исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым, обсуждали темы управления городом. Вопросы кадровой политики мы решаем сообща, совместно с правительством и депутатским корпусом», — приводит слова Буркова «Коммерсант».

Также врио губернатора заявил, что будет поддерживать кого-то из кандидатов в мэры Омска, когда завершится прием документов 31 октября. «Посмотрим на программные предложения претендентов и будем принимать решение о поддержке», — резюмировал Александр Бурков.