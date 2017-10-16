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07:33 (мск), источник: СуперОмск

Корбут и Фролов помогут Буркову выбрать мэра Омска

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал, кого поддержит на выборах мэра Омска.

Новый руководитель региона впервые высказался о выборах мэра Омска. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александра Бурков рассказал, что уже изучил провальный опыт выборов градоначальника весной.

«Мы встречались с председателем городского совета Владимиром Корбутом и с исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым, обсуждали темы управления городом. Вопросы кадровой политики мы решаем сообща, совместно с правительством и депутатским корпусом», — приводит слова Буркова «Коммерсант».

Также врио губернатора заявил, что будет поддерживать кого-то из кандидатов в мэры Омска, когда завершится прием документов 31 октября. «Посмотрим на программные предложения претендентов и будем принимать решение о поддержке», — резюмировал Александр Бурков.

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