Корбут и Фролов помогут Буркову выбрать мэра Омска
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал, кого поддержит на выборах мэра Омска.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал, кого поддержит на выборах мэра Омска.
Новый руководитель региона впервые высказался о выборах мэра Омска. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александра Бурков рассказал, что уже изучил провальный опыт выборов градоначальника весной.
«Мы встречались с председателем городского совета Владимиром Корбутом и с исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым, обсуждали темы управления городом. Вопросы кадровой политики мы решаем сообща, совместно с правительством и депутатским корпусом», — приводит слова Буркова «Коммерсант».
Также врио губернатора заявил, что будет поддерживать