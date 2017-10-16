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06:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дни Иркутской области укрепили межрегиональное сотрудничество с Москвой

Обширная деловая и культурная программа в рамках праздничных мероприятий дает импульс для дальнейшего взаимодействия.

Источник: IrkutskMedia.ru

Дни Иркутской области укрепили межрегиональное сотрудничество с Москвой, отметил председатель Гордумы Москвы Алексей Шапошников в Светлановском концертном зале в Московском международном доме музыки. Обширная деловая и культурная программа в рамках праздничных мероприятий дает импульс для дальнейшего взаимодействия. Все это имеет стратегическое значение для развития страны. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Алексей Шапошников поздравил всех присутствующих с 80-летием Иркутской области. Дни стали прекрасным праздником для жителей и гостей столицы.

«Дни регионов вызывают всегда большой общественный интерес, они наполнены яркими событиями и дают возможность лучше познакомиться с традициями, историей и культурой. Приангарье подарило нашей стране выдающихся деятелей науки, искусства, культуры — все они в разное время прославляли этот сибирский край. Сегодня новое поколение жителей Иркутской области вносит свой вклад в развитие региона. Приангарье можно смело назвать ведущим научным, промышленным и культурным центром Восточной Сибири», — сообщил Алексей Шапошников.

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Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков от имени правительства Москвы поприветствовал всех на великолепном концерте.

«Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Приангарья Сергей Левченко подписали соглашение о сотрудничестве, которое я уверен позволит нам двигаться уверенно вперед», — подчеркнул Виталий Сучков.

Также руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы от имени главы столицы огласил приветственное слово.

«Уважаемый Сергей Георгиевич, дорогие друзья. Приветствую вас на мероприятии дни иркутской области в Москве, это крупное событие в культурной жизни столицы, которое продолжает знакомить жителей столицы с достижениями прекрасного сибирского края. В мае этого года в столичном Парке Горького с большим успехом прошло праздничное мероприятие посвященное 80-летию Иркутской области. Нынешние дни наполнены яркими концертами, художественными выставками, постановками блистательных мастеров искусств, преумножающих богатые творческие позиции Приангарья и завоевавших множество поклонников в нашей стране и за рубежом», — сказал Виталий Сучков от имени Сергея Собянина.

В рамках деловой программы проводится обмен мнениями и опытом в области образования, социального обслуживания оказания услуг. Новый импульс взаимодействию в этих и других сферах дает подписанное соглашение о сотрудничестве между Москвой и Иркутской областью. Мэр столицы пожелал Сергею Левченко крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в созидательном труде.

Напомним, что праздничный концерт состоялся 13 октября в рамках Дней Иркутской области в Москве.

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