За победу на выборах губернатора Евгений Куйвашев заплатил 50 миллионов
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и его предвыборный штаб отчитались об окончательных тратах на выборах главы региона, которые прошли 10 сентября.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и его предвыборный штаб отчитались об окончательных тратах на выборах главы региона, которые прошли 10 сентября.
Согласно представленным в облизбирком данным, на кампанию победитель потратил 51,34 млн. рублей. 48 млн. из них составили пожертвования юридических лиц, 2,24 млн. внесли граждане, 10 тысяч рублей в избирательный фонд пожертвовал сам кандидат. Еще 1 млн. Куйвашеву перечислила партия «Единая Россия».
Дороже всего штабу Евгения Куйвашева обошлись печатные и иные агитматериалы — более 20 млн. рублей, почти 11,5 ушло на оплату услуг телекомпаний, на проведение публичных массовых мероприятий — еще почти 8 млн.
Также финансовый отчет в комиссию сдал кандидат от Партии пенсионеров Дмитрий Сергин.
Он в ходе кампании оперировал куда более скромными цифрами — 7,31 млн. рублей. При этом граждане «пенсионеру» денег не перечисляли вовсе: 20 тыс. рублей политик внес в фонд из своего кармана, остальное пожертвовали юрлица.
Напомним, ранее о тратах на выборы отчитались кандидаты Игорь Торощин и Константин Киселев. Пока облизбирком не обнародовал данные об отчетах эсера Дмитрия Ионина и коммуниста Алексея Парфенова.