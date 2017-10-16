За победу на выборах губернатора Евгений Куйвашев заплатил 50 миллионов

Согласно представленным в облизбирком данным, на кампанию победитель потратил 51,34 млн. рублей. 48 млн. из них составили пожертвования юридических лиц, 2,24 млн. внесли граждане, 10 тысяч рублей в избирательный фонд пожертвовал сам кандидат. Еще 1 млн. Куйвашеву перечислила партия «Единая Россия».

Дороже всего штабу Евгения Куйвашева обошлись печатные и иные агитматериалы — более 20 млн. рублей, почти 11,5 ушло на оплату услуг телекомпаний, на проведение публичных массовых мероприятий — еще почти 8 млн.

Также финансовый отчет в комиссию сдал кандидат от Партии пенсионеров Дмитрий Сергин.

Он в ходе кампании оперировал куда более скромными цифрами — 7,31 млн. рублей. При этом граждане «пенсионеру» денег не перечисляли вовсе: 20 тыс. рублей политик внес в фонд из своего кармана, остальное пожертвовали юрлица.