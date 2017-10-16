Губернатор Бурков считает омичей отчаянными, но творческими людьми
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Сюжет о новом омском губернаторе Александре Буркове вышел на телеканале «Россия1». В разговоре с корреспондентом Дмитрием Кайстро Бурков сообщил, что рад назначению в сибирский регион, так как видит сходства характеров между уральцами и омичами, рассказал «Новый Омск».
Напомним, что сам Александр Бурков политическую карьеру начинал в родном Екатеринбурге, после чего перебрался в Москву и стал депутатом Госдумы.
Разговор с журналистом был записан на Набережной Тухачевского, куда можно пешком попасть из здания правительства Омской области.
«Рад, что я попал в Сибирь. Не
Обозначил в своём выступлении губернатор и ключевые проблемы, стоящие перед его кабинетом, а также понадеялся, что в ближайшее время станет для омичей своим. Видит руководитель и серьёзный потенциал в человеческом капитале.
«Весь строительный материал — привозной. Его здесь нет. Себестоимость строительства намного выше, чем в Екатеринбурге или в Челябинске. Это тоже сказывается. А уровень доходов тоже ниже, чем там в тех же уральских регионах. То есть здесь экономических проблем на сегодняшний день, предостаточно, которые придется решать. И параллельно еще остаются социальные. Экономически здесь есть все. Да, мы не являемся сырьевым регионом, но здесь есть высокотехнологичные производства, что очень важно. Здесь есть достаточно сильная образовательная школа и люди с определенной жилкой творческой, предпринимательской, инженерной. Это очень важно. Вот это и есть потенциал», — подчеркнул Бурков.