Губернатор Бурков считает омичей отчаянными, но творческими людьми

Источник: РИА "Новости"

Сюжет о новом омском губернаторе Александре Буркове вышел на телеканале «Россия1». В разговоре с корреспондентом Дмитрием Кайстро Бурков сообщил, что рад назначению в сибирский регион, так как видит сходства характеров между уральцами и омичами, рассказал «Новый Омск».

Напомним, что сам Александр Бурков политическую карьеру начинал в родном Екатеринбурге, после чего перебрался в Москву и стал депутатом Госдумы.

Разговор с журналистом был записан на Набережной Тухачевского, куда можно пешком попасть из здания правительства Омской области.

«Рад, что я попал в Сибирь. Не куда-нибудь на юг, к морю, а именно в Сибирь. По духу, по характеру эти люди ближе мне. Уральский и сибирский характер близки. Это отчаянные люди», — цитирует издание нового главу Прииртышья.

Обозначил в своём выступлении губернатор и ключевые проблемы, стоящие перед его кабинетом, а также понадеялся, что в ближайшее время станет для омичей своим. Видит руководитель и серьёзный потенциал в человеческом капитале.