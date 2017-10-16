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08:01 (мск), источник: СуперОмск

Бурков высказался об участии в выборах губернатора Омской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассматривает возможность участия в досрочных выборах главы региона.

Источник: РИА "Новости"

В сентябре 2018 года в Омской области пройдут досрочные выборы губернатора. Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Бурков заявил, что намерен в них принять участие.

«Я приехал в Омск жить и работать. Как я в шутку сейчас говорю: сибиряк — это не только тот, кто в Сибири родился, но и тот, кто в Сибирь приехал жить и работать. Безусловно, я буду рассматривать возможность участвовать в выборах губернатора», — приводит слова Буркова «Коммерсант».

Как ранее сообщал «СуперОмск», Александр Бурков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области 9 октября. Второй губернатор Омской области Виктор Назаров ушел в отставку по собственному желанию.

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