Бурков высказался об участии в выборах губернатора Омской области

«Я приехал в Омск жить и работать. Как я в шутку сейчас говорю: сибиряк — это не только тот, кто в Сибири родился, но и тот, кто в Сибирь приехал жить и работать. Безусловно, я буду рассматривать возможность участвовать в выборах губернатора», — приводит слова Буркова «Коммерсант».