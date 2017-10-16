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07:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии изменится транспортный налог — часть льгот отменят

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Парламентарии Башкирии вносят изменения в региональный закон «О транспортном налоге».

Источник: Башинформ

Законодатели хотят сократить льготы по уплате данного налога. Из перечня освобожденных от уплаты транспортного налога, исключат государственные и муниципальные учреждения, имеющие транспортные средства, оснащенные спецсигналами, а также спецоборудованием; профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования; профессиональные образовательные организации.

Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, необходимость отмены указанных льгот связана с их неэффективностью.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей предлагается сохранить налоговую льготу. Но только с условием выплаты заработной платы не ниже среднереспубликанского значения.

В то же время у ряда организаций льготы, напротив, увеличатся. Так законопроектом предлагается довести размер преференций с 20 до 50% от ставки налога организациям, осуществляющим перевозку пассажиров на регулярных автобусных маршрутах, а также владельцам грузовых автомобилей, использующих природный газ в качестве моторного топлива. Эта мера затронет и физические лица, использующие природный газ в качестве моторного топлива с условием обновления автопарка.

Срок действия налоговых льгот предлагается установить на три налоговых периода. Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании 27 октября.

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