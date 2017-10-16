Муниципальный совет утвердил список мест для агитации на референдуме 19 ноября

«К так называемым панно отношусь негативно. Нигде в мире такого нет, чтобы агитационные плакаты клеили на заборы. Это стыд и позор, это — лицо нашей страны.»



«На специальных панно — пожалуйста. А было бы прекрасно, чтобы те, кто клеил, потом и снимал. Это было бы идеально.»



Специальные стойки есть только в Центре и на Рышкановке.



«Мало у нас панно. Очень мало, их недостаточно, поэтому люди и обклеивают все столбы объявлениями. А панно переполнены листовками.»



В пригородах мэры позаботились об организации мест для размещения агитационных материалов. В Ставченах, к примеру, их 20.



«Во всех учреждениях, учебных заведениях, на перекрестках, в общественных местах установлены панно, все одинаковые. Людям нет надобности клеить объявления на заборы, дома и машины», — сказал мэр Ставчен Валентин Сытник.



Центризбирком разрешает клеить листовки на заборы только с согласия владельцев.



«Любые листовки запрещено клеить в общественном транспорте. Нельзя оклеивать памятники, здания и помещения, имеющие историческую или архитектурную ценность», — заявил секретарь ЦИК Вячеслав Агриророае.



О нарушениях нужно следует сообщать в Центральную избирательную комиссию.



«Участники референдума могут обращаться в суд того района, к которому относится тот или иной избирательный округ, где были зарегистрированы нарушения», — сказал секретарь ЦИК Вячеслав Агриророае.



Референдум по вопросу об отстранении Дорина Киртоакэ с должности мэра столицы состоится 19 ноября. На его проведение городского бюджета выделят почти девять миллионов леев.