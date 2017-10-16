Муниципальный совет утвердил список мест для агитации на референдуме 19 ноября
Муниципальный совет одобрил постановление о местах для размещения агитации на референдуме 19 ноября.
Муниципальный совет одобрил постановление о местах для размещения агитации на референдуме 19 ноября.
Там, где нет специальных стоек, плакаты разрешается клеить на временные металлические и бетонные заборы. Однако жители столицы такой подход не одобряют.
«Я не согласна. Кому нужна эта грязь. Человек и без агитации сможет решить, как голосовать. Посмотрите, какой красивый забор, свежеокрашенный, чистый.».
«К так называемым панно отношусь негативно. Нигде в мире такого нет, чтобы агитационные плакаты клеили на заборы. Это стыд и позор, это — лицо нашей страны.»
«На специальных панно — пожалуйста. А было бы прекрасно, чтобы те, кто клеил, потом и снимал. Это было бы идеально.»
Специальные стойки есть только в Центре и на Рышкановке.
«Мало у нас панно. Очень мало, их недостаточно, поэтому люди и обклеивают все столбы объявлениями. А панно переполнены листовками.»
В пригородах мэры позаботились об организации мест для размещения агитационных материалов. В Ставченах, к примеру, их 20.
«Во всех учреждениях, учебных заведениях, на перекрестках, в общественных местах установлены панно, все одинаковые. Людям нет надобности клеить объявления на заборы, дома и машины», — сказал мэр Ставчен Валентин Сытник.
Центризбирком разрешает клеить листовки на заборы только с согласия владельцев.
«Любые листовки запрещено клеить в общественном транспорте. Нельзя оклеивать памятники, здания и помещения, имеющие историческую или архитектурную ценность», — заявил секретарь ЦИК Вячеслав Агриророае.
О нарушениях нужно следует сообщать в Центральную избирательную комиссию.
«Участники референдума могут обращаться в суд того района, к которому относится тот или иной избирательный округ, где были зарегистрированы нарушения», — сказал секретарь ЦИК Вячеслав Агриророае.
Референдум по вопросу об отстранении Дорина Киртоакэ с должности мэра столицы состоится 19 ноября. На его проведение городского бюджета выделят почти девять миллионов леев.