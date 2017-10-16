Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Секс сокращает жизнь
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
МО РФ обеспокоено поведением военных США в Сирии
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10Учителя при власти
08:51 (мск), источник: Publika.md

Муниципальный совет утвердил список мест для агитации на референдуме 19 ноября

Муниципальный совет одобрил постановление о местах для размещения агитации на референдуме 19 ноября.

Источник: Publika.md

Там, где нет специальных стоек, плакаты разрешается клеить на временные металлические и бетонные заборы. Однако жители столицы такой подход не одобряют.

«Я не согласна. Кому нужна эта грязь. Человек и без агитации сможет решить, как голосовать. Посмотрите, какой красивый забор, свежеокрашенный, чистый.».

Читайте также
Мунсовет Кишинева взялся за главу «Некрополя для животных»

«К так называемым панно отношусь негативно. Нигде в мире такого нет, чтобы агитационные плакаты клеили на заборы. Это стыд и позор, это — лицо нашей страны.»

«На специальных панно — пожалуйста. А было бы прекрасно, чтобы те, кто клеил, потом и снимал. Это было бы идеально.»

Специальные стойки есть только в Центре и на Рышкановке.

«Мало у нас панно. Очень мало, их недостаточно, поэтому люди и обклеивают все столбы объявлениями. А панно переполнены листовками.»

В пригородах мэры позаботились об организации мест для размещения агитационных материалов. В Ставченах, к примеру, их 20.

«Во всех учреждениях, учебных заведениях, на перекрестках, в общественных местах установлены панно, все одинаковые. Людям нет надобности клеить объявления на заборы, дома и машины», — сказал мэр Ставчен Валентин Сытник.

Центризбирком разрешает клеить листовки на заборы только с согласия владельцев.

«Любые листовки запрещено клеить в общественном транспорте. Нельзя оклеивать памятники, здания и помещения, имеющие историческую или архитектурную ценность», — заявил секретарь ЦИК Вячеслав Агриророае.

О нарушениях нужно следует сообщать в Центральную избирательную комиссию.

«Участники референдума могут обращаться в суд того района, к которому относится тот или иной избирательный округ, где были зарегистрированы нарушения», — сказал секретарь ЦИК Вячеслав Агриророае.

Референдум по вопросу об отстранении Дорина Киртоакэ с должности мэра столицы состоится 19 ноября. На его проведение городского бюджета выделят почти девять миллионов леев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Каким мы запомним Дмитрия Марьянова
СМИ: на учениях «Запад-2017» произошло два ЧП с вертолетом Ка-52
«Спящую ячейку» ИГ прикрыли в Москве и Махачкале
СМИ сообщили причину смерти Дмитрия Марьянова
«Почта России» предложила увеличить пошлину с интернет-покупок
Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь