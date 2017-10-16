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07:41 (мск), источник: СуперОмск

Бурков назвал самое ценное, что есть в Омской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал, как будет сохранять и преумножать человеческий капитал.

Источник: РИА "Новости"

В интервью программе «Воскресное время» на Первом канале временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал, как готовился стать главой региона. По его словам, он входил в еще самый первый президентский резерв управленческих кадров.

«Нельзя терять человеческий капитал. Это самое ценное, что есть сегодня у нас в Омской области, поэтому здесь нужно создавать условия. И не уговорами, а создавать условия комфортной жизни», — рассказал о своей работе в регионе Бурков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», новый руководитель Омской области также намерен соблюдать все договоренности с инвесторами и принять участие в досрочных губернаторских выборах в сентябре 2018 года.

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