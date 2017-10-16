Бурков назвал самое ценное, что есть в Омской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал, как будет сохранять и преумножать человеческий капитал.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал, как будет сохранять и преумножать человеческий капитал.
В интервью программе «Воскресное время» на Первом канале временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал, как готовился стать главой региона. По его словам, он входил в еще самый первый президентский резерв управленческих кадров.
«Нельзя терять человеческий капитал. Это самое ценное, что есть сегодня у нас в Омской области, поэтому здесь нужно создавать условия. И не уговорами, а создавать условия комфортной жизни», — рассказал о своей работе в регионе Бурков.
Как ранее сообщал «СуперОмск», новый руководитель Омской области также намерен соблюдать все договоренности с инвесторами и принять участие в досрочных губернаторских выборах в сентябре 2018 года.