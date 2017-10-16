Бурков назвал самое ценное, что есть в Омской области

Источник: РИА "Новости"

В интервью программе «Воскресное время» на Первом канале временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал, как готовился стать главой региона. По его словам, он входил в еще самый первый президентский резерв управленческих кадров.

«Нельзя терять человеческий капитал. Это самое ценное, что есть сегодня у нас в Омской области, поэтому здесь нужно создавать условия. И не уговорами, а создавать условия комфортной жизни», — рассказал о своей работе в регионе Бурков.