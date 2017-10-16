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09:18 (мск), источник: ТАСС

Кабмин увеличил финансирование федеральной программы развития Курил

Предполагается, что это позволит модернизировать инфраструктуру островов и будет способствовать развитию приоритетных для региона секторов экономики и повышению качества жизни населения.

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее объем финансирования федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016−2025 годы». Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства РФ.

«Подписанным постановлением в программу внесены изменения в части корректировки показателей, объемов финансирования, расширения перечня запланированных объектов, сроков их строительства и ввода в эксплуатацию. <…> Предусматривается также увеличение объема финансирования программы по созданию транспортной, туристской и инженерной инфраструктуры за счет средств внебюджетных источников на 11,1 млрд рублей», — говорится в сопроводительной записке к документу.

При этом общий предельный объем финансирования ФЦП увеличивается на 11,3 млрд рублей — с 69,6 млрд до 80,9 млрд рублей.
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Кроме того, документом предусмотрен ввод в эксплуатацию аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций, а также актуализированы проекты по вводу детского сада — школы и детской организации на острове Шикотан, школы на Итурупе и школы — детского сада на Кунашире.

«В рамках развития системы оказания медицинской помощи проведены уточнения в части проектов по строительству центральной районной больницы в городе Северо-Курильске (остров Парамушир), реконструкции центральной районной больницы в поселке городского типа Южно-Курильске (остров Кунашир), созданию участка врача общей практики в селе Малокурильском (остров Шикотан) и фельдшерско-акушерского пункта в селе Дубовом (остров Кунашир)», — также отмечается в сопроводительной записке к документу.

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23 августа© Ньюстюб
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