Кабмин увеличил финансирование федеральной программы развития Курил

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее объем финансирования федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016−2025 годы». Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства РФ.

«Подписанным постановлением в программу внесены изменения в части корректировки показателей, объемов финансирования, расширения перечня запланированных объектов, сроков их строительства и ввода в эксплуатацию. <…> Предусматривается также увеличение объема финансирования программы по созданию транспортной, туристской и инженерной инфраструктуры за счет средств внебюджетных источников на 11,1 млрд рублей», — говорится в сопроводительной записке к документу.

При этом общий предельный объем финансирования ФЦП увеличивается на 11,3 млрд рублей — с 69,6 млрд до 80,9 млрд рублей.

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Кроме того, документом предусмотрен ввод в эксплуатацию аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций, а также актуализированы проекты по вводу детского сада — школы и детской организации на острове Шикотан, школы на Итурупе и школы — детского сада на Кунашире.