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08:25 (мск), источник: Новости Перми

«Уралкалий» с рабочим визитом посетил губернатор Пермского края Максим Решетников

13 октября губернатор Пермского края Максим Решетников посетил ПАО «Уралкалий» и обсудил с руководством Компании вопросы сотрудничества краевых властей с ведущими предприятиями региона в части, касающейся заключения и реализации специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Максим Решетников совместно с генеральным директором Компании Дмитрием Осиповым посетил шахту рудоуправления Березники-4, где ознакомился с процессом добычи калийной руды и работой горно-шахтного комплекса.

Также губернатор посетил площадку жилого микрорайона «Любимов», принял участие в церемонии открытия нового стадиона гимназии № 9, ознакомился с ходом строительства крытого ледового катка, который возводится в Березниках при поддержке «Уралкалия».

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:
— Пермский край одним из первых принял необходимые законы для того, чтобы бизнес мог в полной мере использовать новые инструменты промышленной политики, которые позволяют в итоге увеличивать инвестиции и создавать дополнительные рабочие места.

Примером успешного сотрудничества Пермского края, «Уралкалия» и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации является совместная работа над заключением нового специального инвестиционного контракта.

Справка.

Первый региональный СПИК между Правительством Пермского края и ПАО «Уралкалий» был заключен в 2016 г. по проекту завершения строительства новой производственной линии выпуска хлористого калия на рудоуправлении Березники-4. (Березниковское калийное производственное рудоуправление № 4). В рамках проекта предполагается создать 268 новых рабочих мест. На начало года предприятие уже создало 130 из них, а до конца года появятся еще около 50. Специнвестконтракт заключен на 6 лет (до 2022 года).

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«Уралкалий» с рабочим визитом посетил губернатор Пермского края Максим Решетников
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