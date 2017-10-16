«Уралкалий» с рабочим визитом посетил губернатор Пермского края Максим Решетников

Также губернатор посетил площадку жилого микрорайона «Любимов», принял участие в церемонии открытия нового стадиона гимназии № 9, ознакомился с ходом строительства крытого ледового катка, который возводится в Березниках при поддержке «Уралкалия». Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил: — Пермский край одним из первых принял необходимые законы для того, чтобы бизнес мог в полной мере использовать новые инструменты промышленной политики, которые позволяют в итоге увеличивать инвестиции и создавать дополнительные рабочие места.

Первый региональный СПИК между Правительством Пермского края и ПАО «Уралкалий» был заключен в 2016 г. по проекту завершения строительства новой производственной линии выпуска хлористого калия на рудоуправлении Березники-4. (Березниковское калийное производственное рудоуправление № 4). В рамках проекта предполагается создать 268 новых рабочих мест. На начало года предприятие уже создало 130 из них, а до конца года появятся еще около 50. Специнвестконтракт заключен на 6 лет (до 2022 года).