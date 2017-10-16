Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Умер актер Дмитрий Марьянов
На Украине нашли золотую лопату в доме бывшего замгенпрокурора
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10Учителя при власти
08:38 (мск), источник: Интерфакс

Суд в Новосибирске перенес оглашение приговора по делу экс-губернатора Юрченко

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — Оглашение приговора по делу новосибирского экс-губернатора Василия Юрченко, обвиняемого в превышении полномочий, перенесено с 17 на 19 октября, сообщили «Интерфаксу» в Центральном районном суде.

«Оглашение приговора назначено на 09:30 19 октября», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что суд начнет оглашать приговор утром 17 октября.

Как сообщалось, в ходе прений сторон гособвинитель попросил суд назначить Юрченко наказание в виде четырех лет лишения свободы. Обвинение считает доказанной вину Юрченко в инкриминируемом ему преступлении, поскольку тот совершил действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий, повлекшие существенное нарушение прав и свобод граждан и организаций.

При этом обвинение снизило сумму причиненного ОАО «Газтранском» ущерба, нанесение которого вменяется в вину Юрченко, с 17,7 миллиона рублей до 14 миллионов рублей.

Защитник попросил суд оправдать Юрченко за отсутствием состава преступления, подчеркнув, что отмена аукциона, которую ему инкриминируют, позволила избежать нанесения «многомиллионного вреда» бюджету области.

Читайте также
Экс-губернатор Юрченко в последнем слове на суде заявил о своей невиновности

По версии следствия, в 2010 году в результате действий занимавшего в тот момент пост первого вице-губернатора Юрченко, выходящих за пределы его должностных полномочий, были существенно нарушены права и законные интересы физических и юридических лиц. Это, в частности, выразилось в отмене аукциона по приобретению объекта недвижимости (земельного участка) в центре Новосибирске и дальнейшей адресной продаже участка коммерческой организации по заниженной цене.

Предполагалось, что на этом участке, где до середины 2000-х гг. находилось лечебное учреждение, будет построена гостиница, однако и по настоящее время на этом месте ничего не возведено.

В результате этих действий, считает следствие, был причинен существенный вред ОАО «Газтранском» (100% акций которого находилось в собственности региона) в виде недополученного дохода.

В сентябре 2014 года Юрченко было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Суд начался в декабре 2015 года.

Еще одно дело о превышении должностных полномочий экс-губернатором в связи с переводом земельного участка, находившегося в собственности РФ, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения было прекращено за отсутствием состава преступления.

Ранее Юрченко сообщал агентству, что обвинение по этому делу ему так и не было предъявлено.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Каким мы запомним Дмитрия Марьянова
СМИ: на учениях «Запад-2017» произошло два ЧП с вертолетом Ка-52
«Спящую ячейку» ИГ прикрыли в Москве и Махачкале
СМИ сообщили причину смерти Дмитрия Марьянова
«Почта России» предложила увеличить пошлину с интернет-покупок
Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь