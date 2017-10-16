Суд в Новосибирске перенес оглашение приговора по делу экс-губернатора Юрченко
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — Оглашение приговора по делу новосибирского
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — Оглашение приговора по делу новосибирского
«Оглашение приговора назначено на 09:30 19 октября», — сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что суд начнет оглашать приговор утром 17 октября.
Как сообщалось, в ходе прений сторон гособвинитель попросил суд назначить Юрченко наказание в виде четырех лет лишения свободы. Обвинение считает доказанной вину Юрченко в инкриминируемом ему преступлении, поскольку тот совершил действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий, повлекшие существенное нарушение прав и свобод граждан и организаций.
При этом обвинение снизило сумму причиненного ОАО «Газтранском» ущерба, нанесение которого вменяется в вину Юрченко, с 17,7 миллиона рублей до 14 миллионов рублей.
Защитник попросил суд оправдать Юрченко за отсутствием состава преступления, подчеркнув, что отмена аукциона, которую ему инкриминируют, позволила избежать нанесения «многомиллионного вреда» бюджету области.
По версии следствия, в 2010 году в результате действий занимавшего в тот момент пост первого
Предполагалось, что на этом участке, где до середины 2000-х гг. находилось лечебное учреждение, будет построена гостиница, однако и по настоящее время на этом месте ничего не возведено.
В результате этих действий, считает следствие, был причинен существенный вред ОАО «Газтранском» (100% акций которого находилось в собственности региона) в виде недополученного дохода.
В сентябре 2014 года Юрченко было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Суд начался в декабре 2015 года.
Еще одно дело о превышении должностных полномочий
Ранее Юрченко сообщал агентству, что обвинение по этому делу ему так и не было предъявлено.