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13:20 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Госсовет Татарстана дал урок федерализма

Госсовет Татарстана провел семинар для учителей истории, права и обществознания, которые будут проводить в школах парламентский урок «Конституция Республики Татарстан: 25 лет истории».

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин напомнил, что конституция Татарстана появилась на год раньше российской и принималась в непростое время, когда были «митинги, страсти». «Некоторыми статьями», признал он, местная конституция «вошла в противоречие с федеральной», но на ее базе республика «сделала большой шаг в развитии». Власти республики «опираются на волеизъявление народа», подчеркнул спикер: на референдуме 1992 года более 60% проголосовали за то, что «Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с РФ и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров».

Напомним, первый договор между РФ и Татарстаном был заключен в 1994 году, второй — сроком на десять лет — в 2007 году. В августе текущего года срок его действия истек, но федеральный центр отказался его пролонгировать.

«После того как мы не смогли в этом году переподписать договор, мы тоже вступили в аспект правовой сложности, — заявил учителям спикер Госсовета.— Эта норма остается в конституции республики». Ранее Фарид Мухаметшин отмечал: ст. 1 конституции Татарстана, где упоминается договор, не может быть изменена парламентом республики — только по итогам референдума.

Глава комитета Госсовета по законности и правопорядку Шакир Ягудин заявил, что нормы конституции Татарстана, где речь идет о договоре, «превращаются в спящие нормы». Депутат заявил, что «не совсем согласен» с мнением первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко о том, что «российское государство построено не по договорному типу».

«До принятия конституции были заключены федеративные договоры между РФ и субъектами, — напомнил он.— Кроме того, Татарстан заключил двусторонний договор». По словам господина Ягудина, «в конституционно-договорной природе российского федерализма образуется определенная брешь», которую «надо как-то восполнять». «Я думаю, придет время рано или поздно, и необходимость такого договора будет востребована, и федеральный центр пойдет навстречу», — выразил он надежду.

Шакир Ягудин также напомнил учителям, что Татарстан остается единственным субъектом, где высшее должностное лицо именуется президентом. По федеральному закону республика должна была отказаться от должности с 1 января 2016 года, но не сделала это. «Наименование, как и сама система органов власти республики, — это собственное ведение субъекта РФ», — уверен депутат, полагая, что федеральный центр, «как это часто бывает, вторгся в эту сферу».

Осенью 2015 года Рустам Минниханов был избран президентом Татарстана с результатом 94% голосов. «Как говорил Минтимер Шаймиев (первый президент Татарстана, ныне госсоветник.— “Ъ”), избирателям нравится не только сам президент, но и должность президента. Тем самым косвенно мы проголосовали и за наименование должности», — подчеркнул Шакир Ягудин. Он полагает: до 2020 года, пока не закончится срок полномочий господина Минниханова, «не должно быть вопросов».

Учителям господин Ягудин также сообщил, что «федерализм — настоящее, будущее и судьба РФ, без которого невозможно обеспечить дружелюбное существование народов». При этом он выразил несогласие с теми, кто считает, что «республика — не совсем государство». Республики называются государствами в ст. 5 Конституции РФ, напомнил депутат.

«Есть государства отдельно существующие, а есть государства в государстве», — сказал он и привел в пример штаты США, кантоны Швейцарии и Каракалпакстан в составе унитарного Узбекистана. В Госсовете Татарстана считают: все регионы как субъекты РФ «равноправны по отношению к федеральному центру», однако могут иметь разный статус — республик, областей, автономных округов. Не поддерживают в парламенте и идею объединения регионов «по экономическому принципу, не принимая во внимание национального принципа». Это попытка «упразднить республики и национальную составляющую РФ», но это «невозможно, пока существует Конституция России», подчеркнул господин Ягудин.

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