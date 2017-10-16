Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом

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Согласно документу, лица, заявившего о коррупционном преступлении, предлагается на два года защитить от ущемления его прав и законных интересов.

В частности, ему могут предоставить бесплатную юридическую помощь, защитить от неправомерного увольнения или привлечения к дисциплинарной ответственности.

27 сентября в ходе Восточного экономического форума был представлен доклад, согласно которому основной проблемой для бизнеса в России остается коррупция.