Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите людей, сообщивших о коррупции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите людей, сообщивших о коррупции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
Согласно документу, лица, заявившего о коррупционном преступлении, предлагается на два года защитить от ущемления его прав и законных интересов.
27 сентября в ходе Восточного экономического форума был представлен доклад, согласно которому основной проблемой для бизнеса в России остается коррупция.
27 июля генеральный прокурор России Юрий Чайка рапортовал, что за полгода за коррупционные нарушения в России были уволены 377 государственных и муниципальных служащих. По его словам, прокуроры продолжали работу по контролю за расходами чиновников и обращению в доход государства имущества, приобретенного на незадекларированные средства.