Самые честные выборы: наблюдатели подвели итоги голосования в КР

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Зампред Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Вадим Ипатов назвал выборы Кыргызстане самыми честными в СНГ за последние несколько лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.

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Представитель миссии наблюдателей от СНГ, председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев сообщил, что в комиссию вошли 20 долгосрочных наблюдателей и 190 проверяющих из стран СНГ.

Эксперты посетили свыше 1200 УИК. Как говорится в отчете ее членов, во время голосования возникали неполадки оборудования и проблемы со списком избирателей.

«Наблюдались сбои в работе оборудования, но эти проблемы решались в течение нескольких минут. Что касается нахождения себя в списках избирателей, работники УИК помогали гражданам. Таким образом, эти проблемы не могли сказаться на результате выборов», — отметил Лебедев.