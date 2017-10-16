Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Секс сокращает жизнь
Умер актер Дмитрий Марьянов
Скорую помощь Лобни проверят после смерти Марьянова
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
МО РФ обеспокоено поведением военных США в Сирии
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10Учителя при власти
09:08 (мск), источник: Sputnik

Самые честные выборы: наблюдатели подвели итоги голосования в КР

Накануне в Кыргызстане завершилось голосование на выборах президента страны, согласно предварительным результатам Сооронбай Жээнбеков набрал 52,77% голосов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Зампред Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Вадим Ипатов назвал выборы Кыргызстане самыми честными в СНГ за последние несколько лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Читайте также
Сооронбай Жээнбеков победил на выборах в Кыргызстане

Представитель миссии наблюдателей от СНГ, председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев сообщил, что в комиссию вошли 20 долгосрочных наблюдателей и 190 проверяющих из стран СНГ.

Эксперты посетили свыше 1200 УИК. Как говорится в отчете ее членов, во время голосования возникали неполадки оборудования и проблемы со списком избирателей.

«Наблюдались сбои в работе оборудования, но эти проблемы решались в течение нескольких минут. Что касается нахождения себя в списках избирателей, работники УИК помогали гражданам. Таким образом, эти проблемы не могли сказаться на результате выборов», — отметил Лебедев.

По его словам, благодаря массовому применению электронных технологий в Кыргызстане подвели объективные итоги.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Снова в школу: в узбекской армии появятся бесплатные курсы для солдат
В Узбекистане от судейства отстранен третий арбитр
Каким мы запомним Дмитрия Марьянова
СМИ: на учениях «Запад-2017» произошло два ЧП с вертолетом Ка-52
«Спящую ячейку» ИГ прикрыли в Москве и Махачкале
СМИ сообщили причину смерти Дмитрия Марьянова
«Почта России» предложила увеличить пошлину с интернет-покупок
Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь