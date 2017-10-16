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09:31 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Виновных накажем». Глава Челябинска прокомментировал экологическую ситуацию в городе

ЧЕЛЯБИНСК, 16 октября, ФедералПресс. Глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что как минимум двоих виновных в превышении предельных выбросов в период НМУ ждет уголовное разбирательство. Мэр намерен наказать всех, кто причастен к появление в воздухе вредных и опасных для здоровья населения веществ.

В Челябинске уже вторую неделю продолжает действовать режим неблагоприятных метеорологических условий, когда предприятия должны снижать количество выбросов в атмосферу вредных веществ. Однако, не все соблюдают эти требования.

В итоге в городе, при слабом ветре, образовался смог, на который горожане активно жаловались в министерство экологии и экстренные службы.

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«Есть рабочая группа под руководством губернатора, оперативную часть ее возглавляет Олег Климов (заместитель губернатора Челябинской области — прим. автора), город входит в состав группы. Министерством экологии ведутся замеры на предмет, кто создает эту ситуацию. Есть нарушения. В этой же рабочей группе работают силовые структуры. По этим фактам не только административные правонарушения фиксируются, но и есть уже два уголовных дела. Виновные должны быть наказаны с целью недопущения подобного», — прокомментировал действия властей глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Напомним, в южноуральском МЧС 13 октября состоялось экстренное заседание комиссии, на котором рассматривались варианты борьбы со смогом. Как сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, было решено оповещать промышленников заранее о приближении НМУ, чтобы они успевали переключать свое оборудование на более щадящий режим.

Минздрав будет учитывать обращения населения и характер их жалоб на проблемы со здоровьем, информировать о мерах профилактики в период НМУ.

МЧС будет проводить регулярный мониторинг территорий, где чаще фиксируются превышения выбросов.

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