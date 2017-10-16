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09:34 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинск признан одним из лучших городов России

Челябинск признан одним из лучших городов России. Соответствующий диплом городу был вручен на всероссийском форуме руководителей муниципальной сферы в Сочи.

Об этом стало известно сегодня, 16 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

На всероссийском форуме руководителей муниципальной сферы, который прошел в Сочи, были названы лучшие города России, в число которых вошла столица Южного Урала. Высокую оценку Челябинску дали аналитики, которые ежегодно изучают процессы, происходящие в разных населенных пунктах страны.

«Наш город был отмечен по ряду показателей: устойчивый социально-экономический рост, благоустройство, развитие информационных систем, доступность муниципальных услуг и органов власти. Также специалисты отметили высокую профессиональную репутацию руководства, имидж муниципалитета в профессиональной среде и консолидированные усилия жителей, направленные на всестороннее гармоничное развитие территории», — рассказал начальник управления информационной политики Владимир Сафонов.

Именно Владимир Сафонов и представлял Челябинск на всероссийском форуме. Он же сегодня и передал диплом главе города.

«Это только начало», — отметил Евгений Тефтелев.

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