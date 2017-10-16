Челябинск признан одним из лучших городов России
Челябинск признан одним из лучших городов России. Соответствующий диплом городу был вручен на всероссийском форуме руководителей муниципальной сферы в Сочи.
Челябинск признан одним из лучших городов России. Соответствующий диплом городу был вручен на всероссийском форуме руководителей муниципальной сферы в Сочи.
Об этом стало известно сегодня, 16 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.
На всероссийском форуме руководителей муниципальной сферы, который прошел в Сочи, были названы лучшие города России, в число которых вошла столица Южного Урала. Высокую оценку Челябинску дали аналитики, которые ежегодно изучают процессы, происходящие в разных населенных пунктах страны.
«Наш город был отмечен по ряду показателей: устойчивый
Именно Владимир Сафонов и представлял Челябинск на всероссийском форуме. Он же сегодня и передал диплом главе города.
«Это только начало», — отметил Евгений Тефтелев.