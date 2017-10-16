Главным федеральным инспектором в Красноярском крае стал силовик
Он будет контролировать исполнение Указов президента.
Он будет контролировать исполнение Указов президента.
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном круге Сергей Меняйло назначил главного федерального инспектора по Красноярскому краю. Распоряжение подписано 13 октября.
Главным федеральным инспектором стал Сергей Блинов. Он родился 11 сентября 1962 года в Семипалатинске Казахской ССР. В 1985 году окончил Казанский авиационный институт им. А. Н. Туполева. В 1991 году окончил высшие курсы КГБ СССР.
С апреля 1985 года по сентябрь 1989 года —
С 16 октября 2017 года — главный федеральный инспектор по Красноярскому краю.
Сергей Блинов имеет звание
Основными задачами главного федерального инспектора являются, к примеру, организация контроля за исполнением в субъекте Российской Федерации указов, распоряжений, ежегодных посланий президента РФ Федеральному Собранию и иных решений и программных документов главы государства.