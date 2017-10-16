Главным федеральным инспектором в Красноярском крае стал силовик

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном круге Сергей Меняйло назначил главного федерального инспектора по Красноярскому краю. Распоряжение подписано 13 октября.

Главным федеральным инспектором стал Сергей Блинов. Он родился 11 сентября 1962 года в Семипалатинске Казахской ССР. В 1985 году окончил Казанский авиационный институт им. А. Н. Туполева. В 1991 году окончил высшие курсы КГБ СССР.

С апреля 1985 года по сентябрь 1989 года — инженер-конструктор ПО «Радиотехнический завод» Красноярского НИИ радиосвязи. С сентября 1989 года по октябрь 2017 года — служба в органах КГБ СССР — ФСБ России.

С 16 октября 2017 года — главный федеральный инспектор по Красноярскому краю.

Сергей Блинов имеет звание генерал-лейтенант запаса ФСБ России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Благодарностью президента Российской Федерации. Женат, воспитывает сына.