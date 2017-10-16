В Екатеринбург с частным визитом прибыл министр культуры РФ
В Екатеринбурге с частным визитом находится министр культуры РФ Владимир Мединский.
В Екатеринбурге с частным визитом находится министр культуры РФ Владимир Мединский.
По некоторым данным, в планах главы ведомства — посещение мультимедийного парка «Россия — моя история», созданного по поручению президента РФ Владимира Путина.
Напомним, сейчас вокруг имени Мединского разгорается крупный скандал — экспертный совет ВАК рекомендовал лишить министра степени доктора наук. Окончательное решение будет принято президиумом Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 20 октября.