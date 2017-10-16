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09:52 (мск), источник: Sputnik.by

МНС подтверждает введение моратория на новые налоги

В будущем перечень видов деятельности, которыми граждане могут заниматься без регистрации ИП, будет расширен.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 окт — Sputnik. Министерство по налогам и сборам подтверждает, что в Беларуси будет введен мораторий на новые налоги и обязательные платежи в бюджет.

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В конце сентября президент Беларуси Александр Лукашенко, обсуждая с первым вице-премьером страны Василием Матюшевским пакет документов для облегчения условий работы бизнеса в стране, высказался и за то, чтобы налоговая сфера была предсказуемой и стабильной. По его словам, будет введен запрет на срок до 2020 года на введение новых налогов и повышение налоговых ставок.

«Однозначно можно сказать, что не планируются и не будут вводиться новые налоги, платежи. Эта тенденция обозначена и в плане социально-экономического развития страны на текущий период, и в том пакете документов, который подписывается главой государства», — заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в эфире телеканала «Беларусь 1» в воскресенье вечером.

Он также отметил, что в будущем планируется расширить список видов деятельности, которыми граждане могут заниматься без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, только по заявительному принципу. Новый перечень был утвержден указом президента № 337.

Наливайко отметил, что в этом документе учтены все виды деятельности, которые должны осуществляться по заявительному принципу. При этом министр не исключил, что со временем данный перечень может быть расширен. В то же время Наливайко не смог уточнить, какие виды деятельности могут быть туда включены дополнительно.

«Прогнозировать в среднесрочной перспективе, какие виды деятельности будут туда включены, — это гадание на кофейной гуще. Поживем — увидим», — сказал он.

Глава МНС напомнил, что на момент введения заявительного принципа в перечне значилось не более 10 видов деятельности, сейчас граждане могут без регистрации ИП заниматься 30 видами деятельности.

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