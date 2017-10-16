МНС подтверждает введение моратория на новые налоги
В будущем перечень видов деятельности, которыми граждане могут заниматься без регистрации ИП, будет расширен.
В будущем перечень видов деятельности, которыми граждане могут заниматься без регистрации ИП, будет расширен.
МИНСК, 16 окт — Sputnik. Министерство по налогам и сборам подтверждает, что в Беларуси будет введен мораторий на новые налоги и обязательные платежи в бюджет.
В конце сентября президент Беларуси Александр Лукашенко, обсуждая с первым
«Однозначно можно сказать, что не планируются и не будут вводиться новые налоги, платежи. Эта тенденция обозначена и в плане
Он также отметил, что в будущем планируется расширить список видов деятельности, которыми граждане могут заниматься без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, только по заявительному принципу. Новый перечень был утвержден указом президента № 337.
Наливайко отметил, что в этом документе учтены все виды деятельности, которые должны осуществляться по заявительному принципу. При этом министр не исключил, что со временем данный перечень может быть расширен. В то же время Наливайко не смог уточнить, какие виды деятельности могут быть туда включены дополнительно.
«Прогнозировать в среднесрочной перспективе, какие виды деятельности будут туда включены, — это гадание на кофейной гуще. Поживем — увидим», — сказал он.
Глава МНС напомнил, что на момент введения заявительного принципа в перечне значилось не более 10 видов деятельности, сейчас граждане могут без регистрации ИП заниматься 30 видами деятельности.