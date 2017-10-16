Прокуратура проводит проверку о наличии у министра имущества Нижегородской области долей в коммерческих фирмах

Согласно информации, проверка о наличии у министра инвестиций, имущественных и земельных отношений Екатерины Пивоваровой коммерческого капитала проводится по информации СМИ. Сообщается, что по результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.