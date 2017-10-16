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09:46 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Прокуратура проводит проверку о наличии у министра имущества Нижегородской области долей в коммерческих фирмах

Прокуратура проводит проверку о наличии у министра имущества Нижегородской области долей в уставном капитале двух коммерческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры 16 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, проверка о наличии у министра инвестиций, имущественных и земельных отношений Екатерины Пивоваровой коммерческого капитала проводится по информации СМИ. Сообщается, что по результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, что Екатерина Пивоварова по итогам 2016 года задекларировала наибольший доход среди министров Нижегородской области. Общий доход Пивоваровой составил 10,1 млн рублей. Из них по основному месту работы — 476,6 тысячи рублей. Она возглавила министерство в октябре 2016 года.

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