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09:57 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан восстановил членство в Межпарламентском союзе

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Межпарламентский союз, 137-я ассамблея которого проходит в Санкт-Петербурге, принял в свои ряды новых членов в ходе заседания Руководящего совета организации, пишет «Российская газета».

Источник: Podrobno.uz

«Мы получили три формальных заявки на присоединение к МПС и восстановление членства — от Вануату, Туркменистана и Узбекистана. Исполнительный комитет рекомендует нам одобрить эти просьбы», — заявил председатель МПС Сабер Чоудхури.

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Члены Руководящего совета утвердили поданные заявки. Туркмения и Вануату присоединились в МПС впервые, Узбекистан ранее состоял в организации и теперь восстановил свои полномочия.

Кроме того, Парламетская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) получила статус ассоциированного члена в МПС.

Теперь в Межпарламентском союзе состоят 176 стран мира и 12 межпарламентских организаций.

137-я ассамблея МПС продлится до 18 октября. В ней принимают участие 2400 парламентариев из 161 страны, 96 делегаций прибыли в Санкт-Петербург под руководством своих председателей. В ходе этой ассамблеи делегаты примут еще одно важное решение — выберут нового председателя. На этот пост претендуют две женщины — кандидаты от Уругвая и Мексики. Выборы состоятся в среду 18 октября.

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