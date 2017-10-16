Узбекистан восстановил членство в Межпарламентском союзе

Источник: Podrobno.uz

«Мы получили три формальных заявки на присоединение к МПС и восстановление членства — от Вануату, Туркменистана и Узбекистана. Исполнительный комитет рекомендует нам одобрить эти просьбы», — заявил председатель МПС Сабер Чоудхури.

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Члены Руководящего совета утвердили поданные заявки. Туркмения и Вануату присоединились в МПС впервые, Узбекистан ранее состоял в организации и теперь восстановил свои полномочия.

Кроме того, Парламетская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) получила статус ассоциированного члена в МПС.

Теперь в Межпарламентском союзе состоят 176 стран мира и 12 межпарламентских организаций.