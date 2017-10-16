Узбекистан восстановил членство в Межпарламентском союзе
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Межпарламентский союз, 137-я ассамблея которого проходит в
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Межпарламентский союз, 137-я ассамблея которого проходит в
«Мы получили три формальных заявки на присоединение к МПС и восстановление членства — от Вануату, Туркменистана и Узбекистана. Исполнительный комитет рекомендует нам одобрить эти просьбы», — заявил председатель МПС Сабер Чоудхури.
Члены Руководящего совета утвердили поданные заявки. Туркмения и Вануату присоединились в МПС впервые, Узбекистан ранее состоял в организации и теперь восстановил свои полномочия.
Кроме того, Парламетская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) получила статус ассоциированного члена в МПС.
Теперь в Межпарламентском союзе состоят 176 стран мира и 12 межпарламентских организаций.
137-я ассамблея МПС продлится до 18 октября. В ней принимают участие 2400 парламентариев из 161 страны, 96 делегаций прибыли в