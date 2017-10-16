В МИД прокомментировали депортацию из Польши новосибирского ученого
Польская контрразведка заподозрила профессора в участии в «гибридной войне».
Польская контрразведка заподозрила профессора в участии в «гибридной войне».
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали инцидент с новосибирским профессором Дмитрием Карнауховым, который на минувшей неделе был выслан из Польши по обвинению в ведении деятельности «с элементами гибридной войны».
Как пояснили в
— Д. В. Карнаухову вменяют в вину деятельность «с элементами гибридной войны», направленную против польских интересов и «в пользу враждебного государства», поддержание контактов с российскими спецслужбами, организацию и ведение пророссийской пропаганды
Дмитрий Карнаухов жил в Польше с 2013 года, работал в Академии гуманитарных наук имени Александра Гейштора (Аkademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora), активно участвовал в
— Полагаем, что раздутый польскими властями очередной скандал на почве шпиономании с дежурным набором не подкрепленных доказательствами обвинений свидетельствует о нежелании официальной Варшавы прекратить искусственное нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Стремление во всем искать признаки «гибридных атак» и подрывной деятельности с нашей стороны вполне укладывается в осознанный антироссийский курс нынешнего руководства Польши. В Варшаве должны понимать, что мы не оставим эти действия без ответа, — заявили в МИД.