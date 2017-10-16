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09:55 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В МИД прокомментировали депортацию из Польши новосибирского ученого

Польская контрразведка заподозрила профессора в участии в «гибридной войне».

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали инцидент с новосибирским профессором Дмитрием Карнауховым, который на минувшей неделе был выслан из Польши по обвинению в ведении деятельности «с элементами гибридной войны».

Как пояснили в пресс-службе МИД, профессор кафедры международных отношений и регионоведения НГТУ, доктор исторических наук Дмитрий Карнаухов был выслан из Польши 11 октября по представлению Агентства внутренней безопасности страны.

— Д. В. Карнаухову вменяют в вину деятельность «с элементами гибридной войны», направленную против польских интересов и «в пользу враждебного государства», поддержание контактов с российскими спецслужбами, организацию и ведение пророссийской пропаганды и т. п. По совокупности собранного материала АВБ пришло к заключению, что присутствие россиянина в стране якобы несет угрозу национальным интересам, и его принудительно депортировали, — говорится в официальном заявлении МИД.

Дмитрий Карнаухов жил в Польше с 2013 года, работал в Академии гуманитарных наук имени Александра Гейштора (Аkademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora), активно участвовал в российско-польских образовательных проектах. В министерстве уточнили, что Карнаухов также сотрудничал на контрактной основе с Российским институтом стратегических исследований (РИСИ). Напомним, после президентской кампании в США американские журналисты заподозрили российский институт во вмешательстве в процесс выборов. В РИСИ обвинения в адрес Дмитрия Карнаухова назвали абсурдными, заявив, что «Варшава начала охоту на ведьм». Вся научная деятельность профессора, по словам представителей института, была направлена на нормализацию отношений между Россией и Польшей.

— Полагаем, что раздутый польскими властями очередной скандал на почве шпиономании с дежурным набором не подкрепленных доказательствами обвинений свидетельствует о нежелании официальной Варшавы прекратить искусственное нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Стремление во всем искать признаки «гибридных атак» и подрывной деятельности с нашей стороны вполне укладывается в осознанный антироссийский курс нынешнего руководства Польши. В Варшаве должны понимать, что мы не оставим эти действия без ответа, — заявили в МИД.

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