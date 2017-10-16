Бурков начал служебное расследование против министра экологии Омской области
На сегодняшнем брифинге временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал об итогах рабочего совещания по вопросам экологии.
На сегодняшнем брифинге временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал об итогах рабочего совещания по вопросам экологии.
Напомним, что в городе уже полгода не могут найти виновного в загрязнении атмосферы.
«Была критическая ситуация, связанная с выбросами этилмеркаптана. За полгода не смогли найти виновного в выбросах. Мы не понимаем, что ждет нас завтра, повторится ли это. По итогам разбирательства я вижу неудовлетворительную работу министра природных ресурсов. Ему это поставлено на вид», — сказал Бурков.
Врио губернатора дал поручение провести служебное расследование. «Почему министр не принял конкретных мер по предотвращению выбросов, которые начались с марта? Это или халатность, или личная заинтересованность была. Или коммерческие интересы. По итогам расследования будем принимать решение — прощаться с министром или нет», — резюмировал руководитель региона.
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области возглавляет Александр Винокуров.