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10:04 (мск), источник: СуперОмск

Бурков начал служебное расследование против министра экологии Омской области

На сегодняшнем брифинге временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал об итогах рабочего совещания по вопросам экологии.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что в городе уже полгода не могут найти виновного в загрязнении атмосферы.

«Была критическая ситуация, связанная с выбросами этилмеркаптана. За полгода не смогли найти виновного в выбросах. Мы не понимаем, что ждет нас завтра, повторится ли это. По итогам разбирательства я вижу неудовлетворительную работу министра природных ресурсов. Ему это поставлено на вид», — сказал Бурков.

Врио губернатора дал поручение провести служебное расследование. «Почему министр не принял конкретных мер по предотвращению выбросов, которые начались с марта? Это или халатность, или личная заинтересованность была. Или коммерческие интересы. По итогам расследования будем принимать решение — прощаться с министром или нет», — резюмировал руководитель региона.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области возглавляет Александр Винокуров.

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