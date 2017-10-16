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10:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Минфин не поддерживает законопроект об увеличении налоговых доходов Нижнему Новгороду на 3,56 млрд рублей

Министерство финансов Нижегородской области не поддерживает законопроект о внесении изменений в ст.4 закона «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области». Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Минфине 16 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Напомним, законопроектом предлагается отнести к налоговым доходам городских округов 50% от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также увеличить с 3% до 8% норматив отчислений от НДФЛ, подлежащий зачислению в консолидированный бюджет области. В этот список входит 13 муниципалитетов, при этом всем городским округам, кроме Нижнего Новгорода, авторы законопроекта предлагают рост доходов компенсировать снижением им объема нецелевой финансовой помощи (дотаций, субсидий на выплату заработной платы) на сумму 1,18 млрд рублей. А для компенсации 3,56 млрд рублей, которые должен получить областной центр, конкретный источник финансирования не указан.

По оценке минфина области, выпадающие доходы областного бюджета от реализации представленного проекта закона составят 3,99 млрд рублей. Закрепление за бюджетами городских округов (дополнительно к уже зачисляемым доходам) 50% УСН и 5% НДФЛ приведет к росту их доходов на 5,3 млрд рублей.

Компенсация в виде снижения городским округам дотации на сбалансированность может составить 1,31 млрд рублей. «Таким образом, снижение возможностей областного бюджета по оказанию финансовой помощи абсолютному большинству муниципальных образований составит 3,99 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

«Принятие законопроекта приведет к критической разбалансированности бюджетов муниципальных образований, поэтому министерство финансов проект закона не поддерживает», — добавили в ведомстве.

«Правильно выстроенные межбюджетные отношения подразумевают сбалансированное развитие всех территорий Нижегородской области», — заявила и.о. министра региона Ольга Сулима.

Напомним, законопроект был внесен в ЗС НО в начале октября 2017 года, его подготовили три депутата от «Единой России»: экс-глава города Олег Сорокин, экс-глава Автозаводского района Владимир Солдатенков и Василий Суханов.

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