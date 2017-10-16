Куйвашев вышел из отпуска: встретится с помощником Путина и президентом РАН

Как стало известно Накануне.RU, предстоящая неделя у главы региона обещает быть насыщенной.

Во вторник планируется встреча с главными распорядителями бюджетных средств для формирования бюджетной политики области.

Также 17 октября в Екатеринбурге стартует Уральский научный форум, посвященный 30-летию УрО РАН. Посетит его президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, с которым встретится губернатор.

1 8—19 октября планируется двухдневный визит помощника президента РФ Игоря Левитина. С его участием состоится чествование десятилетия клуба настольного тенниса УГМК и открытие путепровода.