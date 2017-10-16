Куйвашев вышел из отпуска: встретится с помощником Путина и президентом РАН
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вышел из двухнедельного отпуска.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вышел из двухнедельного отпуска.
Как стало известно Накануне.RU, предстоящая неделя у главы региона обещает быть насыщенной.
Во вторник планируется встреча с главными распорядителями бюджетных средств для формирования бюджетной политики области.
Также 17 октября в Екатеринбурге стартует Уральский научный форум, посвященный 30-летию УрО РАН. Посетит его президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, с которым встретится губернатор.
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, с выходом Евгения Куйвашева из отпуска Екатеринбург начнут готовить к отмене прямых выборов мэра.