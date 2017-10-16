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10:24 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев вышел из отпуска: встретится с помощником Путина и президентом РАН

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вышел из двухнедельного отпуска.

Как стало известно Накануне.RU, предстоящая неделя у главы региона обещает быть насыщенной.

Во вторник планируется встреча с главными распорядителями бюджетных средств для формирования бюджетной политики области.

Также 17 октября в Екатеринбурге стартует Уральский научный форум, посвященный 30-летию УрО РАН. Посетит его президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, с которым встретится губернатор.

18—19 октября планируется двухдневный визит помощника президента РФ Игоря Левитина. С его участием состоится чествование десятилетия клуба настольного тенниса УГМК и открытие путепровода.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, с выходом Евгения Куйвашева из отпуска Екатеринбург начнут готовить к отмене прямых выборов мэра.

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