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10:18 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дмитрий Самойлов проверил ремонт дорог и сетей в Перми

ПЕРМЬ, 16 октября, ФедералПресс. Ремонт дорог и сетей в Перми проинспектировал лично глава города Дмитрий Самойлов. Он объехал пять районов города, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Инспекции подверглись Ленинский, Мотовилихинский, Свердловский, Индустриальный и Дзержинский районы. Оценивались дорожный ремонт, качество содержания и состояние раскопок.

Первой точкой инспекции стала улица Монастырская, там идут работы по реконструкции тепловой сети. Подрядчик — ООО «ПСК». На участке от Комсомольского проспекта до ул. Г. Звезда ведется засыпка и подготовка к укладке асфальтового покрытия.

Проверил Самойлов и ул. П. Осипенко, где также идут работы на теплосетях. Жители этой улицы больше всех жаловались на «горячую линию» о слабой температуре теплоносителя в батареях.

Техдиректор и главный инженер ПСК Максим Рябенко заявил, что вопросы жителей сняты: «Мы полностью завершили монтаж нового участка теплосети и перевели дома на постоянную схему теплоснабжения. Сейчас готовы приступать к засыпке». По всем незавершенным раскопкам с руководством ПСК были согласованы графики. Сроки окончания работ на ул. Монастырская, Советской Армии, Свиязева — до 30 октября. Индивидуальных график будет представлен по ул. Осипенко.

Глава города раскритиковал качество текущего содержания ряда улиц. Некачественна уборка на Соборной площади, улицах Г. Хасана, Свиязева, тротуарах на ул. Стахановской. Перед администрациями Свердловского и Индустриального районов глава города потребовал поставить вопрос о расторжении контрактов с подрядчиками «Большой Урал» и «Спецмонтаж». «В этом году мы провели масштабный дорожный ремонт. Только за время объезда мы проехали шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, улицы Николая Островского, Промышленную. И сейчас нельзя “смазывать” положительный результат плохим текущим содержанием или недоделками в местах раскопок», — заявил Дмитрий Самойлов.

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