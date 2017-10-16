Дмитрий Самойлов проверил ремонт дорог и сетей в Перми

Инспекции подверглись Ленинский, Мотовилихинский, Свердловский, Индустриальный и Дзержинский районы. Оценивались дорожный ремонт, качество содержания и состояние раскопок.

Первой точкой инспекции стала улица Монастырская, там идут работы по реконструкции тепловой сети. Подрядчик — ООО «ПСК». На участке от Комсомольского проспекта до ул. Г. Звезда ведется засыпка и подготовка к укладке асфальтового покрытия.

Проверил Самойлов и ул. П. Осипенко, где также идут работы на теплосетях. Жители этой улицы больше всех жаловались на «горячую линию» о слабой температуре теплоносителя в батареях.

Техдиректор и главный инженер ПСК Максим Рябенко заявил, что вопросы жителей сняты: «Мы полностью завершили монтаж нового участка теплосети и перевели дома на постоянную схему теплоснабжения. Сейчас готовы приступать к засыпке». По всем незавершенным раскопкам с руководством ПСК были согласованы графики. Сроки окончания работ на ул. Монастырская, Советской Армии, Свиязева — до 30 октября. Индивидуальных график будет представлен по ул. Осипенко.