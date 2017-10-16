Задержанному за мошенничество мэру Боготола нашли замену

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13 октября 2017 года на внеочередной сессии Боготольского городского Совета депутатов была согласована кандидатура исполняющего обязанности главы Боготола. Им стала заместитель главы города по финансово-экономическим вопросам — начальник финансового управления Елена Деменкова. Срок полномочий временного главы — до 10 декабря 2017 года.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Боготоле задержали главу города Андрея Артибякина. По данным следователей, в 2014 году мэр Боготола вместе с депутатом местного Горсовета использовали поддельный договор найма квартиры, чтобы создать видимость проживания человека в аварийном доме. После этого «нуждающийся» получил жилье в новой квартире как переселенец. Члены группировки планировали продать жилье, а деньги поделить между собой. Стоимость причиненного ущерба составила более 1,76 млн рублей.

По сообщению портала «Запад24», подготовкой документов для участия в программе переселения из аварийного жилья занималась мэрия Боготола. На документах, связанных с программой, стояли подписи Артибякина.