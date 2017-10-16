Задержанному за мошенничество мэру Боготола нашли замену
Временный глава согласован на два месяца.
Временный глава согласован на два месяца.
13 октября 2017 года на внеочередной сессии Боготольского городского Совета депутатов была согласована кандидатура исполняющего обязанности главы Боготола. Им стала заместитель главы города по
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Боготоле задержали главу города Андрея Артибякина. По данным следователей, в 2014 году мэр Боготола вместе с депутатом местного Горсовета использовали поддельный договор найма квартиры, чтобы создать видимость проживания человека в аварийном доме. После этого «нуждающийся» получил жилье в новой квартире как переселенец. Члены группировки планировали продать жилье, а деньги поделить между собой. Стоимость причиненного ущерба составила более 1,76 млн рублей.
По сообщению портала «Запад24», подготовкой документов для участия в программе переселения из аварийного жилья занималась мэрия Боготола. На документах, связанных с программой, стояли подписи Артибякина.
Заведено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».