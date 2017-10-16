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10:28 (мск), источник: Om1.ru

Новый губернатор Бурков не исключает отставок в правительстве Омской области

Однако глава региона назвал вбросом информацию о вероятных отставках в кабинете министров, которые, якобы, уже готовятся в здании на Красном Пути.

Сегодня, 16 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков прокомментировал процесс формирования команды и возможные отставки членов регионального кабмина.

Напомним, что уралец Бурков был назначен в качестве врио губернатора Омской области президентом Владимиром Путиным 9 октября 2017 года, а уже 12 октября новый глава региона назначил своих советников на ключевые направления, включая внутреннюю политику, информационное обеспечение и финансы, причем все советники прибыли в Омск из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов. То есть, как и губернатор, все они являются варягами.

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В итоге Олег Заремба будет курировать информационную политику региона. Управление и внутреннюю политику региона доверили свердловчанину Андрею Ушакову, финансы — выходцу из Санкт-Петербурга Дмитрию Ушакову. На фоне этих назначений некоторые министры правительства экс-губернатора Виктора Назарова уже начали получать предложения новой работы и суетиться в поисках места.

Тем не менее, врио губернатора Омской области пока отрицает вероятность ухода омских министров со своих постов.

Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:

 — Данная информация не соответствует действительности. Все члены правительства останутся работать на своих местах. Ни один член структурного подразделения не уйдет. Возможно, уволены будут люди, которые не справляются со своими обязанностями. То, о чем я говорил изначально, мы идем в этом ключе. Мне кажется, что нужно искать таланты в правительстве, нежели на стороне.

Отметим, что, вероятно, отставки в правительстве произойдут плавно. И кто-то из министров может уйти с формулировкой «не справился с обязанностями».

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