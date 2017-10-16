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10:58 (мск), источник: Новый Калининград

Польские власти не хотят возвращать режим МПП из-за «милитаризации» Калининграда

На минувшей неделе в Сейме Польши вновь обсуждалась проблема закрытия малого пограничного движения (МПП) с Россией, которое до июля 2016 года позволяло без виз пересекать границу. Об этом пишет Trojmiasto.wyborcza.pl.

Источник: Новый Калининград

Депутат Урсула Паславска напомнила, что МПП является особенно важным для экономики Поморского и Варминско-мазурского воеводств.

«Это очень хороший момент для того, чтобы возобновить приграничное движение и начать налаживать торговые отношения с Россией», — заявила Паславска, спросив когда правительство Польши планирует восстановить режим МПП с Калининградской областью.

Ответ дал заместитель министра Министерства внутренних дел Яков Скиба, который напомнил о завершенных недавно белорусско-российских военных учениях «Запад» и о «растущей милитаризации» Калининградской области.

«Сопутствует этому процесс переездов в этот район военных кадров; также зарегистрирована повышенная активность спецслужб и других российских силовых ведомств. Кроме того, необходимо обратить внимание и на другие потенциально опасные действия, как гибридные атаки, заключающиеся, в частности, в разведывательной деятельности, провокациях, кибернападенях и экономическим давлении», — отреагировал замминистра.

Он добавил, что решающее значение для внешней безопасности Польши заключается в стремлении укрепить восточный фланг НАТО, и усилия, направленные на поддержание «твердого курса в отношении политики России в связи с ее действиями на Украине».

Чиновник отметил также, что, несмотря на приостановку МПП с Россией, не уменьшилось число граждан, пересекающих границу. По данным польских пограничников, число путешествующих увеличилось с около 250 тыс. в июле и августе 2016 года, до 370 тысяч в июле и августе 2017 года. Согласно информации Главного агентства статистики республики, калининградцы в первом полугодии 2017 года потратили на 14% больше денег в Польше, чем за тот же период годом ранее.

«МПП не работает уже более года, и жители обеих сторон границы выработали решения, которые позволяют удовлетворить их туристические или экономические потребности, — приводит издание слова Кристины Хантербергер-Патер, директора Поморской региональной туристической организации. — Но это не означает, что МПП нам не нужен. Если бы он функционировал по-прежнему, посетителей было бы гораздо больше. На закрытии МПП мы потеряли много также в плане имиджа. В российских СМИ были сообщения, что поляки не хотят у себя россиян, что они не приветствуются в Польше. А это неправда».

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