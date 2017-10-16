Правительство установило для омичей размер пособия по безработице ниже прожиточного минимума

Правительство Российской Федерации установило размер пособия по безработице на 2018 год. Он останется таким же, как и в текущем году: от 850 до 4900 рублей, говорится в постановлении правительства РФ.

В пояснительных документах сообщается, что пособие по безработице не замещает утраченный заработок даже на уровне прожиточного минимума. Это связано с тем, что минимальный размер пособия равняется 8%, а максимальный — 44% от суммы прожиточного минимума.

В связи с этим Минтруд РФ намерен разработать законопроект, согласно которому будут увеличены минимальный и максимальный размеры пособий. Кроме того, будут оптимизированы критерии его назначения и выплаты.