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10:50 (мск), источник: Om1.ru

Правительство установило для омичей размер пособия по безработице ниже прожиточного минимума

Сумма социальных выплат по замещению утраченного заработка не изменялась с 2009 года.

Правительство Российской Федерации установило размер пособия по безработице на 2018 год. Он останется таким же, как и в текущем году: от 850 до 4900 рублей, говорится в постановлении правительства РФ.

В пояснительных документах сообщается, что пособие по безработице не замещает утраченный заработок даже на уровне прожиточного минимума. Это связано с тем, что минимальный размер пособия равняется 8%, а максимальный — 44% от суммы прожиточного минимума.

В связи с этим Минтруд РФ намерен разработать законопроект, согласно которому будут увеличены минимальный и максимальный размеры пособий. Кроме того, будут оптимизированы критерии его назначения и выплаты.

Размер прожиточного минимума в РФ во втором квартале 2017 года составил, в среднем, 10,3 тыс. рублей. Согласно постановлениям Правительства РФ, размер выплат по безработице не изменялся с 2009 года.

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