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10:50 (мск), источник: РИА Крым

Глава Госкомнаца Республики Заур Смирнов подал в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИа Новости (Крым). Председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов подал в отставку.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) сообщил источник в правительстве Республики.

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