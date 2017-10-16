Глава Госкомнаца Республики Заур Смирнов подал в отставку
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИа Новости (Крым). Председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов подал в отставку.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИа Новости (Крым). Председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов подал в отставку.
Об этом РИА Новости (Крым) сообщил источник в правительстве Республики.