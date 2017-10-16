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11:15 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Судьбу пермского Дома ребенка решит губернатор

По просьбе общественников.

Губернатор Прикамья Максим Решетников приостановил принятие решения по краевому Дому ребенка, пока не будут учтены мнения всех специалистов. В частности против ликвидации учреждения выступил директор благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе фонда.

Медицинское учреждение планировали реорганизовать в 2018 году, но это решение минздрава Пермского края вызвало общественный резонанс. В интересах детей была создана специальная комиссия экспертов, большинство из которых дали свое согласие на реорганизацию. Против выступили лишь пятеро из 17.

Тем временем, активисты уже написали петицию против закрытия Дома ребенка. За две недели документ подписали 120 тысяч человек.

Сейчас в специализированном Доме ребенка содержаться 102 ребенка до 4 лет с поражениями центральной нервной системы и нарушениями психики. Подобное медицинское учреждение единственное в крае.

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