В Казахстане изменены правила исчисления социальных отчислений

В связи с неоднократными обращениями работодателей и предпринимателей в Казахстане были внесены изменения в постановление Правительства РК от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений».

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Соответствующие поправки были утверждены постановлением Правительства РК 29 сентября 2017 года № 603 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» и вступили в силу 5 октября этого года.

Согласно внесенным в действующее законодательство поправкам, в Казахстане суммы социальных отчислений, исчисленные в тиынах, округляются до 1 тенге. При этом для исчисления социальных отчислений ежемесячный доход принимается в размере не менее 1 минимальной заработной платы (МЗП) и не более 10-кратного размера МЗП, установленного законом о республиканском бюджете.