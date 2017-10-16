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12:23 (мск), источник: Kazinform

В Казахстане изменены правила исчисления социальных отчислений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане с 5 октября 2017 года вступили в силу изменения в Правилах исчисления и перечисления социальных отчислений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В связи с неоднократными обращениями работодателей и предпринимателей в Казахстане были внесены изменения в постановление Правительства РК от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений».

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Соответствующие поправки были утверждены постановлением Правительства РК 29 сентября 2017 года № 603 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» и вступили в силу 5 октября этого года.

Согласно внесенным в действующее законодательство поправкам, в Казахстане суммы социальных отчислений, исчисленные в тиынах, округляются до 1 тенге. При этом для исчисления социальных отчислений ежемесячный доход принимается в размере не менее 1 минимальной заработной платы (МЗП) и не более 10-кратного размера МЗП, установленного законом о республиканском бюджете.

Исчисление и перечисление социальных отчислений, уплачиваемых за участников системы обязательного социального страхования, производится ежемесячно.

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