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12:32 (мск), источник: Sputniknews.kz

Бабанов: я не буду захватывать власть в Кыргызстане

О нарушениях при проведении выборов заявил кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 окт — Sputnik. Проигравший в президентских выборах кандидат Омурбек Бабанов призвал граждан Кыргызстана не поддаваться на провокации.

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«Я получил провокационное сообщение с призывом собираться на площади в 12.00 часов 16 октября. Призываю не поддаваться на провокации. Я никогда не захватывал власть. И сейчас, и в будущем не собираюсь ее захватывать (…) Насчет сбора людей в Таласе, у вас есть информация, я никого не собираю. Мы будет защищать права только законным путем. Я абсолютно убежден, что наша победа еще будет в будущем. Все что не убивает, делает нас лучше», — цитирует Бабанова Sputnik Кыргызстан.

В то же время, он заявил о выявленных нарушениях и необходимости менять выборное законодательство страны.

«Выборы прошли, есть результаты у народа, народ сказал слово. Есть нарушения, которые мой штаб собирает. Есть явные нарушения. Мы будем собирать все данные о фактах нарушения, мы будем менять избирательное законодательство, усиливать ответственность за использование административного ресурса, за вмешательство правоохранительных органов в избирательный процесс. Я уверен, что у нас в Кыргызстане будут по-настоящему честные справедливые выборы», — заявил Бабанов.

По предварительным данным, Бабанов на прошедших президентских выборах набрал 33,74% голосов избирателей, а Сооронбай Жээнбеков — 54,81%. В этой связи у Бабанова спросили, поздравил ли он Жээнбекова с победой.

«Нет, я этого не делал. Мне не трудно позвонить поздравить, но мы сейчас подводим итоги, думаю после мы с командой примем решение. В любом случае, человек, за которого проголосовали, и который через месяц станет президентом страны, на нем большая задача и ответственность — это менять страну и сохранить страну в единстве и объединить народ, вне зависимости, кто за кого “бегал”, какой регион как проголосовал — это очень важная задача, в Кыргызстане нужна стабильность», — подчеркнул Бабанов.

Он указал, что существуют вопросы, требующие «безотлагательного решения» — вопросы границы с Казахстаном.

«Есть выборный процесс, есть поствыборный. Все, что было в выборном процессе должно остаться в прошлом. Нам надо двигаться дальше и развивать страну», — заключил Бабанов.

Президентские выборы прошли в Кыргызстане в воскресенье, 15 октября. За пост президента боролись 11 кандидатов.

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