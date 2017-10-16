На контроле качества строящихся домов в Иркутской области настаивают депутаты ЗС

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Как рассказал депутат ЗС Дмитрий Ершов на стажировке для председателей и членов комиссий по собственности муниципальных дум 10 октября 2017 года, люди обращаются к депутатам по время их поездок, а также пишут письма, звонят. Дмитрий Ершов поинтересовался у заместителя министра строительство и дорожного хозяйства Ивана Хомутинникова, как идёт проверка качества домов по программе переселения.

По словам заместителя министра, при ведомстве создан специальный отдел качества, который занимается контролем, его специалисты постоянно ездят по территориям, особенно отстающим, на месте решают проблемные вопросы, порой даже принимаются изменения в проектах домов. Министерство также отстаивает интересы жителей в судах по вопросу гарантийного срока строительства, который составляет пять лет. К примеру, через суд удалось обязать застройщика в Еланцах Ольхонского района начать устранять недочёты в домах, на которых жаловались люди.