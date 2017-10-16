На контроле качества строящихся домов в Иркутской области настаивают депутаты ЗС
Жалобы получает Законодательное собрание от жителей Иркутской области, которые были переселены в новое жильё после сноса ветхого и аварийного.
Жалобы получает Законодательное собрание от жителей Иркутской области, которые были переселены в новое жильё после сноса ветхого и аварийного.
Как рассказал депутат ЗС Дмитрий Ершов на стажировке для председателей и членов комиссий по собственности муниципальных дум 10 октября 2017 года, люди обращаются к депутатам по время их поездок, а также пишут письма, звонят. Дмитрий Ершов поинтересовался у заместителя министра строительство и дорожного хозяйства Ивана Хомутинникова, как идёт проверка качества домов по программе переселения.
По словам заместителя министра, при ведомстве создан специальный отдел качества, который занимается контролем, его специалисты постоянно ездят по территориям, особенно отстающим, на месте решают проблемные вопросы, порой даже принимаются изменения в проектах домов. Министерство также отстаивает интересы жителей в судах по вопросу гарантийного срока строительства, который составляет пять лет. К примеру, через суд удалось обязать застройщика в Еланцах Ольхонского района начать устранять недочёты в домах, на которых жаловались люди.
Кроме того, Иван Хомутинников рассказал, что федеральная программа завершается, в 2018 году в бюджете Иркутской области заложено всего 212,8 млн рублей на снос старого жилья, но не уточнил, в какие именно муниципалитеты будут направлены эти деньги. Дмитрий Ершов попросил предоставить в Законодательное собрание информацию, как только станет известно распределение средств. Сумма очень мала, отметил заместитель министра, особенно на фонде ежегодно выделяемых во время действия федеральной программы 2 млрд рублей. Тогда Дмитрий Ершов предложил министерству сформулировать предложение по увеличению расходов бюджета Иркутской области на эти нужды, чтобы депутаты при работе над проектом бюджета на 2018 год смогли рассмотреть возможность выделения дополнительных средств.