«Прекращайте ужас наводить»: мэр Казани отчитал главу управления здравоохранения

— Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включить в состав вакцины против гриппа штаммы вируса группы В, штаммы группы А, Н3, Н2, штамм Мичиган, — начал было зачитывать свой доклад Халфиев.

— Все, достаточно, — прервал его мэр. — Мичиган, что там еще. Поставили задачу по гриппу и надо ее выполнять. Прекращайте ужас наводить, слушать страшно, — сказал Метшин.

Напомним, в этом году с 15 сентября около казанского метро работали мобильные прививочные бригады. За месяц прививки от гриппа на станции «Козья слобода» сделали 2600 человек, на «Яшьлек» — 1700, на станции «Авиастроительная» — 1300, на станции метро «проспект Победы» — 1300 человек.