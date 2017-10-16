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12:04 (мск), источник: Prokazan.ru

«Прекращайте ужас наводить»: мэр Казани отчитал главу управления здравоохранения

Мэр Казани Ильсур Метшин прервал доклад начальника управления здравоохранения Ильнура Халфиева, который в ходе делового понедельника стал озвучивать список различных видов опасных вирусов.

 — Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включить в состав вакцины против гриппа штаммы вируса группы В, штаммы группы А, Н3, Н2, штамм Мичиган, — начал было зачитывать свой доклад Халфиев.

 — Все, достаточно, — прервал его мэр. — Мичиган, что там еще. Поставили задачу по гриппу и надо ее выполнять. Прекращайте ужас наводить, слушать страшно, — сказал Метшин.

Напомним, в этом году с 15 сентября около казанского метро работали мобильные прививочные бригады. За месяц прививки от гриппа на станции «Козья слобода» сделали 2600 человек, на «Яшьлек» — 1700, на станции «Авиастроительная» — 1300, на станции метро «проспект Победы» — 1300 человек.

Так, по словам Халфиева, передвижные прививочные кабинеты показали высокую эффективность и их работа будет продолжена в следующем году.

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