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15:36 (мск), источник: Uzdaily.uz

Глава Чечни прибыл в Узбекистан с рабочей поездкой

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня прибыл в Узбекистан с двухдневной рабочей поездкой.

Источник: Uzdaily.uz

В рамках визита в Узбекистан Рамзан Кадыров проведет встречу с Президентом Шавкатом Мирзиёевым. Стороны планируют обсудить вопросы культурно-духовного и экономического сотрудничества, сообщает РИА Новости.

Рамзан Кадыров посетит ряд исламских памятников в Ташкенте, Самарканде и в Бухаре.

Глава Чечни посетит завод по переработке овощей и фруктов в Узбекистане и ознакомится с перспективными совместными проектами.

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