Глава Чечни прибыл в Узбекистан с рабочей поездкой
Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня прибыл в Узбекистан с двухдневной рабочей поездкой.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня прибыл в Узбекистан с двухдневной рабочей поездкой.
В рамках визита в Узбекистан Рамзан Кадыров проведет встречу с Президентом Шавкатом Мирзиёевым. Стороны планируют обсудить вопросы
Рамзан Кадыров посетит ряд исламских памятников в Ташкенте, Самарканде и в Бухаре.
Глава Чечни посетит завод по переработке овощей и фруктов в Узбекистане и ознакомится с перспективными совместными проектами.