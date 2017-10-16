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11:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ посетит Нижний Новгород 17 октября

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень посетит Нижний Новгород 17 октября.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в ПФО, в Нижнем Новгороде обсудят вопросы саморегулирования и ценообразования в строительной отрасли.

Согласно информации, министр ознакомится с ходом реализации в Нижегородской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведет расширенное совещание, в котором примут участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, строительных организаций и учреждений, члены регионального правительства.

В ходе совещания планируется обсудить вопросы саморегулирования в строительной отрасли, совершенствования системы ценообразования и сметного нормирования, применения экономически-эффективной проектной документации повторного использования и модифицированной проектной документации при осуществлении строительства и реконструкции объектов, финансируемых за счет средств бюджетной системы России.

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