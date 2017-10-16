Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ посетит Нижний Новгород 17 октября
Министр строительства и
Министр строительства и
Как сообщает
Согласно информации, министр ознакомится с ходом реализации в Нижегородской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведет расширенное совещание, в котором примут участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, представители министерства строительства и
В ходе совещания планируется обсудить вопросы саморегулирования в строительной отрасли, совершенствования системы ценообразования и сметного нормирования, применения