Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ посетит Нижний Новгород 17 октября

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в ПФО, в Нижнем Новгороде обсудят вопросы саморегулирования и ценообразования в строительной отрасли.

Согласно информации, министр ознакомится с ходом реализации в Нижегородской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведет расширенное совещание, в котором примут участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, строительных организаций и учреждений, члены регионального правительства.