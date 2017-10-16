Бурков рассказал, где живет в Омске

Экологическую обстановку в Омске временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков успел оценить в месте своего проживания. Сейчас он живет на госдачах, расположенных на улице Березовой.

«Сейчас я живу на улице Березовой, куда меня разместили. Там расположены административные помещения, которые являются собственностью региона. Там экологический фон нормальный, но я проезжал по территории Советского округа. Там этот фон ощущается», — сказал Бурков.