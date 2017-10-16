Мэр Тольятти посоветовал главе Фонда капремонта снять корону и заняться протекающей крышей

Как оказалось, виной тому проведенные в рамках капремонта работы на кровле пятиэтажки, которые проводит компания «Вертекс» из Самары. Сотрудников фирмы, как пишет citytraffic.ru, глава Тольятти Сергей Анташев назвал «засланцами».

— Сегодня утверждают директора Фонда капремонта, вызывайте срочно его в Тольятти. Фонд обещал повлиять на подрядчика, но не влияет, а мы не можем на них повлиять. Пусть приезжают и своими телами закрывают. Пусть приезжает с корабля на бал. Пусть корону наденет — и тут же ее снимет, — заявил Анташев.