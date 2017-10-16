Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ раскрыли череду ошибок Путина
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Умер актер Дмитрий Марьянов
Президент Чехии заявил, что не извинится за слова о Крыме
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Кошмар: Козырев прокомментировал смерть актера Марьянова
Польская полиция сутки издевались над украинкой
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
"На алименты подавать не буду": жена разводится с Аршавиным
СМИ о поведении Лукашенко перед Путиным на саммите
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
12:21 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Меня выбирали депутаты и я не в прямом подчинении у губернатора», — Сергей Белов

«Меня выбирали депутаты и я не в прямом подчинении у губернатора», — заявил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, комментируя информацию в СМИ о том, что якобы врио губернатора Глеб Никитин намерен распустить администрацию областного центра.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Как сообщил на подходе по итогам оперативного совещания 16 октября Сергей Белов, 14 октября у него действительно состоялась встреча с врио главы региона.

«В субботу он приглашал меня на встречу. Будет не корректно комментировать промежуточные итоги нашей встречи. Я думаю, что это врио губернатора прокомментирует», — отметил он.

На вопрос журналистов, может ли Глеб Никитин отстранить его, глава горадминистрации, подчеркнул, что не находится в прямом подчинении у губернатора.

Меня выбирали депутаты и я не в прямом подчинении у губернатора. Я проходил конкурс в 2015 году и потом мою кандидатуру выносили на городскую Думу, где депутаты проголосовали и я подписал трудовые отношения с главой города.
Сергей Белов

Однако, саму инициативу одноглавой системы в городе Сергей Белов назвал законной и возможной к исполнению. «Мы работали по одноглавой системе. Если такое решение будет принято, никаких вопросов быть не должно», — сказал Белов.

В конце выступления он добавил, что «ещё не думал, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя города при одноглавой системе», но уже известно, что его судимость не будет в этом помехой.

«В принципе, можно мне, даже с судимостью, которая есть, это сделать. Но я об этом ещё не думал. Я сейчас работаю в качестве главы администрации города и пока не принято решение, не перешли на одноглавую систему, я должен исполнять свои обязанности», — резюмировал глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.

Ранее местные СМИ сообщили, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин потребовал отставки руководства Нижнего Новгорода.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
Опрос: 41% россиян ожидает ухудшения ситуации в России
Сборная России опустилась ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь