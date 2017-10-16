«Меня выбирали депутаты и я не в прямом подчинении у губернатора», — Сергей Белов

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Как сообщил на подходе по итогам оперативного совещания 16 октября Сергей Белов, 14 октября у него действительно состоялась встреча с врио главы региона.

«В субботу он приглашал меня на встречу. Будет не корректно комментировать промежуточные итоги нашей встречи. Я думаю, что это врио губернатора прокомментирует», — отметил он.

На вопрос журналистов, может ли Глеб Никитин отстранить его, глава горадминистрации, подчеркнул, что не находится в прямом подчинении у губернатора.

Меня выбирали депутаты и я не в прямом подчинении у губернатора. Я проходил конкурс в 2015 году и потом мою кандидатуру выносили на городскую Думу, где депутаты проголосовали и я подписал трудовые отношения с главой города. Сергей Белов

Однако, саму инициативу одноглавой системы в городе Сергей Белов назвал законной и возможной к исполнению. «Мы работали по одноглавой системе. Если такое решение будет принято, никаких вопросов быть не должно», — сказал Белов.

В конце выступления он добавил, что «ещё не думал, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя города при одноглавой системе», но уже известно, что его судимость не будет в этом помехой.

«В принципе, можно мне, даже с судимостью, которая есть, это сделать. Но я об этом ещё не думал. Я сейчас работаю в качестве главы администрации города и пока не принято решение, не перешли на одноглавую систему, я должен исполнять свои обязанности», — резюмировал глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.