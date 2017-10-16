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16:59 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Багдаду не удалось мирно вернуть Киркук

Власти претендующего на независимость Иракского Курдистана сегодня утром заявили, что правительственные войска начали боевую операцию в районе Киркука. Согласно позиции Эрбиля, после референдума о независимости региона этот город должен принадлежать им. Однако уступать его Багдад не собирается. В первую очередь из-за больших запасов нефти и многонационального населения, которое составляют не только курды, но также арабы и туркоманы. При этом еще вчера вечером Багдад сохранял надежду на мирное решение проблемы: шла речь даже о «кооперации между правительственными войсками и отрядами пешмерги».

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Совет безопасности Иракского Курдистана, где 25 сентября прошел референдум о независимости, заявил, что отряды пешмерги (курдские вооруженные формирования) уничтожили как минимум пять джипов «Хамви», которые правительственные войска использовали для атаки на город. Курдский совет сообщает в Twitter об использовании иракскими войсками танков Abrams.

Как сообщил со ссылкой на иракских военных телеканал Sky News Arabia, им уже удалось взять под контроль газовое месторождение и электростанцию. Позднее это подтвердил и представитель курдских военных — бригадный генерал Бахзад Ахмед. Кроме того, он обвинил силы противника в военных преступлениях, заявив, что иракские силы «сожгли много домов и убили много людей» в поселениях Туз-Хурмату и Дакук к югу от города.

Стремление Багдада военным путем вернуть под свой контроль важные инфраструктурные объекты в районе Киркука понятно — именно эта часть Иракского Курдистана богата нефтью и газом. Кроме того, население Киркука более многонациональное, чем население столицы региона — Эрбиля. Беспокойство о судьбе города разделяют и турецкие политики, в особенности националисты. Например, лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели еще в конце сентября говорил, что 5 тыс. его сторонников готовы ехать в Киркук, чтобы защищать живущих там туркоманов.

Вчера вечером риторика премьера Ирака Хайдера аль-Абади оставляла надежду на мирное решение спора. В его распоряжении вооруженным силам говорилось, что восстановить контроль на Киркуком следует «совместно с отрядами пешмерги». Однако уже около двух часов ночи стороны открыли друг по другу огонь.

Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ.— «Ъ») призвала стороны «воздержаться от действий, которые ведут к эскалации». Об этом написал в Twitter официальный представитель коалиции Райан Диллон.

Кирилл Кривошеев

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