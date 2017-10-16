В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»

Он также отметил, что Княжеский был активистом организации «Патриот Украины» и одним из старшин первого состава батальона «Азов».

«Азов» — один из так называемых добровольческих батальонов, финансирование которых осуществлялось из частных источников. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, и Минобороны предложило батальонам войти в ряды ВСУ.