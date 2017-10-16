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11:55 (мск), источник: РИА Новости

В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Тело одного из основателей полка «Азов» Виталия Княжеского нашли в лесу в Харьковской области. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

«Говорят, самоубийство… Не могу поверить, не укладывается в голове!» — написал парламентарий.

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Он также отметил, что Княжеский был активистом организации «Патриот Украины» и одним из старшин первого состава батальона «Азов».

«Азов» — один из так называемых добровольческих батальонов, финансирование которых осуществлялось из частных источников. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, и Минобороны предложило батальонам войти в ряды ВСУ.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона «Азов» по статьям «похищение человека», «истязание», «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

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